Autunno in Barbagia si fa in tre Cortes a Lula, Meana e Orotelli 

Le cronache lo descrivono come il paese dell'Einstein Telesope, ma il futuro da Odissea nello spazio non intacca le ancestrali tradizioni cui Lula rimane abbarbicato tenacemente. Saranno messe in mostra Autunno in Barbagia, che questo fine settimana toccherà anche Sarule e Orotelli. La comunità lulese metterà in mostra i suoi tesori. Artigianato con la lavorazione del cuoio e del legno, buon cibo con le dimostrazioni della lavorazione della pasta fatta a mano e del formaggio, i vini, fra i quali primeggia il Moscato di Lula, il nettare ambrato ottenuto da antichi vitigni ancora coltivati. Mostre fotografiche su ambiente e abiti tradizionali, su Battileddu, l'antica maschera popolare.

A Meana Sardo Le cortes si animeranno con la preparazione del pani pintau e del pani ’e saba, simboli di una tradizione che unisce sacro e quotidiano. La suggestiva processione de su Strèsciu de sa Sposa e la vestizione dell’abito tradizionale meanese si affiancano a laboratori artigianali, mostre ed escursioni guidate al sito archeologico di Nolza.

A Orotelli le cortes si aprono con Fainas de Ichinadu, un itinerario che valorizza il patrimonio artigianale e contadino tramandato di generazione in generazione. Qui non possono mancare i celebri cambales, stivali della tradizione barbaricina, e soprattutto i Thurpos, la maschera etnica del paese, simbolo di identità e memoria collettiva. Un ruolo centrale spetta alla lavorazione del dolce tipico Su Pistiddu, insieme a degustazioni e musica.

