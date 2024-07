Autunno in Barbagia, l’Isola che piace 

La Barbagia muove grandi passi in avanti, destagionalizzando il turismo nel cuore della Sardegna e spingendo i flussi verso l'interno. Dopo le varie iniziative (tra cui l'Europeade appena conclusa) arriva, come ogni anno, Autunno in Barbagia. Ieri gli organizzatori si sono incontrati nella sede dell'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione per la presentazione generale del programma 2024.

Programma e numeri

L'aspettativa è alta, e le prospettive migliorano di anno in anno. Si comincerà il 7 settembre a Bitti e si concluderà il 15 dicembre a Ortueri e Orune. Saranno 32 i paesi protagonisti dei fine settimana: Bitti, Oliena, Sarule, Austis, Orani, Dorgali, Lollove, Lula, Meana Sardo, Orotelli, Gavoi, Onanì, Tonara, Belvì, Sorgono, Orgosolo, Ottana, Aritzo, Desulo, Mamoiada, Ovodda, Olzai, Nuoro, Tiana, Atzara, Ollolai, Lodine, Gadoni, Oniferi, Fonni, Ortueri e Orune. Per tutti la riscoperta di usi, costumi e sapori delle tradizioni. «Secondo i dati rilevati l’anno scorso, la manifestazione ha attirato oltre 500mila visitatori, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, e ha coinvolto circa 2.700 imprese per un fatturato diretto di oltre 11 milioni di euro. Autunno in Barbagia si conferma come uno dei principali eventi turistici dell’Isola, in un periodo differente dal picco stagionale estivo e nell’interesse della promozione delle imprese e dei territori del cuore della Sardegna. Penso si possa affermare con orgoglio che si tratti di un ottimo esempio di destagionalizzazione non costiera, di marketing territoriale di alto profilo, non a caso allo studio da parte di università e degli altri territori che tentano di emularne i risultati», dice il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò.

L’ospitalità

Come sempre, gli abitanti, le associazioni e le varie realtà dei singoli paesi apriranno porte, portoni e cancelli per accogliere i visitatori provenienti da ogni parte del mondo in alcuni casi proprio per l'occasione. L'intento è anche quello di incentivare gli aspetti legati alla sostenibilità e inclusione, lavorando per un’ospitalità più attenta all'ambiente e alla qualità della vita, come afferma il presidente Aspen Roberto Cadeddu: «Continueremo a implementare iniziative eco-friendly, come l'uso di Qr code nelle locandine dell'evento, permettendo così di veicolare le informazioni minimizzando l’utilizzo della carta». Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, precisa: «Una manifestazione, ormai storica, di grande successo che è riuscita e riesce sempre ad attrarre, con una ricetta semplice e vincente, flussi turistici, spesso interni alla Sardegna, nelle zone interne, nei piccoli borghi, in bassa stagione». Alla presentazione - che anticipa quella che si terrà a inizio settembre con i sindaci dei Comuni protagonisti - hanno partecipato anche Antonio Garrucciu e Nicola Obino del Banco di Sardegna. Obino sottolinea: «Il successo della manifestazione Autunno in Barbagia testimonia l’importanza di promuovere un modo sempre più sostenibile di vivere la Sardegna, riconoscendo il valore delle eccellenze del territorio e rispettandone le tradizioni e la cultura. Siamo quindi lieti di rinnovare la partnership». In questi giorni e nei mesi scorsi si sono tenuti gli incontri per organizzare il tutto e offrire un'ampia varietà di proposte, da quelle enogastronomiche, al divertimento per bambini e adulti, sino ai canti e balli tipici tradizionali, mostre, degustazioni e visite nei luoghi più tipici e nascosti che hanno segnato la storia dei paesi e della Sardegna.

