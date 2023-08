Autunno in Barbagia, il riscatto dei borghi: «Questa è la vera Isola»  

Torna “Autunno in Barbagia”, la mostra itinerante, simbolo dell’ospitalità in Sardegna che, dal 2 settembre al 17 dicembre, ogni fine settima na, tra antichi cortili e vecchi ciottolati, storie, sapori e profumi di una terra a tratti ancora incontaminata, mette appunto in mostra il suo territorio, l’artigianato, la cultura e i piatti tipici. Si parte da Bitti e si chiude a Orune, con un nuovo paese da visitare: Lodine che partecipa alla ventitreesima edizione della manifestazione, ma di fatto nata ormai ventinove anni fa quando ancora si chiamava Cortes Apertas.

Lo spirito

«Non chiamiamolo allungamento della stagione turistica, Autunno in Barbagia è di fatto l’altra stagione», afferma Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, «le comunità apriranno le porte delle loro case per offrirci una panoramica completa della cultura locale. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato oltre 500mila visitatori, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, confermandosi come uno dei principali eventi turistici dell’isola». Sono dunque trentatré i paesi della provincia di Nuoro che aderiscono alla manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio locale e dalla azienda speciale Aspen grazie al supporto dell’assessorato regionale al Turismo, ma che può contare su partner come il Banco di Sardegna, Abbi Group, attraverso il marchio “Cuore dell’Isola” e la compagnia marittima Grimaldi che oltre a promuovere l’evento mettono in campo iniziative speciali per turisti e visitatori. «Autunno in Barbagia ci porta nei territori affascinanti del centro Sardegna per farci godere dell’accoglienza tipica dei barbaricini», aggiunge Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo. Che allarga lo sguardo verso la stagione turistica in corso: «Siamo la regione con la maggiore crescita delle presenze in Italia», ma per allungare la stagione è necessario «abbassare i prezzi e adeguare le offerte alle buste paga degli italiani».

Il punto di forza di questa edizione sarà l’attenzione rivolta ai “Piani di Sicurezza”, soprattutto dopo gli episodi di sovraffollamento dello scorso anno nei più grandi Comuni coinvolti. «Il quadro normativo in materia di organizzazione degli eventi ha visto l’introduzione di nuove disposizioni per lo svolgimento di eventi pubblici, così è stato necessario provvedere al coordinamento per la sicurezza e alla redazione dei piani di ciascun Comune», evidenzia Cicalò.

Il programma

Come da tradizione si parte il 2 e il 3 settembre da Bitti e si prosegue con Oliena il 9 e il 10. Il 16 e il 17 tappa a Sarule e Teti. Chiudono il mese Austis e Orani, che ospiteranno la manifestazione il 23 e il 24 settembre.A cavallo tra settembre e ottobre l’itinerario prevede tre tappe nel primo week end: Dorgali, Lula, Orotelli. Gavoi, Lollove e Tonara, invece, l’8 e il 9. Si continua con Meana Sardo, Onanì e Orgosolo il 14 e il 15. Il fine settimana dopo è il turno di Belvì Ottana e Sorgono e, infine, il 28 e il 29 Aritzo e Olzai.

Desulo aprirà le sue porte il mese di novembre: la kermesse, nel paese del poeta Montanaru durerà fino al 5. Dal 3 al 5 sarà possibile visitare anche le cortes di Ovodda e Mamoiada. L’11 e il 12 Nuoro e Tiana. La settimana successiva Atzara e, infine l’ultimo week end tappa a Ollolai e alla new entry Lodine. Gadoni e Oniferi aprono dicembre, ospitando l’evento il 2 e il 3. Nel ponte dell’Immacolata tappa a Fonni che accoglierà i visitatori dall’8 al 10, nello stesso fine settimana, sabato e domenica, sarà possibile visitare anche Ortueri. Infine, il 16 e il 17 Orune, chiuderà l’edizione 2022 di Autunno in Barbagia.

