Autunno in Barbagia, già si pensa alla prossima edizione 

Calato il sipario sulla rassegna con le tappe di Orune e Ortueri resta il successo di Autunno in Barbagia. Molto soddisfatto il presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò: «Immaginavamo un anno meno vivace rispetto a quelli passati e invece è stato importante per le imprese e per il turismo in Sardegna. Stiamo già lavorando per coinvolgere un maggior numero di artigiani e migliorare così l’offerta per i visitatori della prossima stagione, innalzando il livello di gradimento».

Con Orune e Ortueri si sono spente le luci su quella che, varcato ormai i confini regionali, è considerata la festa delle tradizioni, un autentico tripudio di ospitalità genuina, buon cibo, territorio straordinario e archeologia.

Una simbiosi che a Orune, come in molti altri paesi raggiunge l’apice, come racconta l’assessore comunale Giuliana Pittalis, nonostante il vento e le temperature gelide. Musica etnica, canto a tenore e balli tradizionali, hanno saputo intrattenere i turisti. «Il nostro territorio - dice la sindaca Giovanna Porcu - conserva tesori archeologici di epoche remote, tradizioni culinarie, i pani votivi e la pasta fatta a mano». (m. d.)

