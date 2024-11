Autunno in Barbagia: due giorni da incanto 

Oggi e domani Autunno in Barbagia fa tappa a Gadoni e Oniferi, addentrandosi nell’ultimo mese di eventi.

Grande la macchina organizzativa nei due paesi, con associazioni e Comuni in prima linea per promuovere tradizioni, buon cibo e paesaggi.

A Gadoni, una due giorni fra le “domus antigas” del centro storico (si apre stamane dalle 9,30) passando per le visite guidate alla miniera di Funtana Raminosa e gli stand dei prodotti tipici. Oggi, alle 15, il convegno “Opportunità sviluppo Gadoni”, la degustazione dei prodotti di montagna a cura di Laore, i canti del coro “Boghes de Gaudiu Onu”, “Sa Notti ‘e Prendas (21.30). Domani lo spettacolo “Gadoni in festa” con Giuliano Marongiu (15) e la caratteristica accensione de “Is fraccheras” (17.30).In contemporanea, Oniferi con l’apertura delle Cortes dalle 10, fra lavorazioni di formaggi, “su sapone anticu”, “su bistoccu ingappau”, la bardatura del cavallo e la vestizione dell’abito tradizionale. A spiccare la rievocazione dell’antico matrimonio (oggi dalle 14.30), i balli in piazza e la rassegna folkloristica “Onifestival” (dalle 18 in piazza del Popolo). Domani le esibizioni del gruppo folk Sant’Anna (ore 11), del tenore “Santa Ruche” (ore 15), del gruppo folk “Sas Ballarjanas” (16) concludendo la serata con i balli in piazza e la seconda tappa dell’Onifestival dedicata ai canti a chitarra (ore 18). (g. i. o.)

