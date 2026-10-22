“Autunno in Barbagia”  due giorni da gustare 

Olzai e Ottana aprono le loro cortes questo fine settimana tra musica, sapori e tradizioni. Domani e dopodomani “Autunno in Barbagia” fa tappa nei due paesi. Storicamente conosciuta come “Cortes Apertas” è una delle manifestazioni culturali ed enogastronomiche più importanti e amate della Sardegna. Si tratta di un grande festival itinerante che si svolge ogni anno da settembre a dicembre, coinvolgendo decine di paesi della Barbagia, il cuore montuoso e più autentico dell'interno dell'isola.

Si comincerà alle 10, per entrambe le giornate, con l'apertura delle corti che accoglieranno i punti ristoro, ma anche le visite guidate nel centro storico e a Olzai, al rione Drovennoro, alla Casa Museo Carmelo Floris e all'Antico Mulino Bisine. In programma le dimostrazioni della lavorazione dell'asfodelo, del pane carasau e modde e dei formaggi. Domenica alle 11, il gruppo folk Radiosa proporrà “Su hojuviu ortzaesu”, rievocazione del matrimonio olzaese in abito tradizionale. Nel pomeriggio, suoni e danze “Armonias de Sardigna”, gruppi folk e mini folk. Spazio all'arte con la mostra dedicata a Carmelo Floris e laboratori di xilografia. Presenti gli stand dell'Aspen dedicati alle produzioni locali e uno spazio informativo sulla candidatura di Sos Enattos a Lula, per ospitare l'Einstein Telescope. A Ottana, le cortes ospiteranno mostre e dimostrazioni di antichi mestieri: dalle maschere lignee a sas gatzas, dal ferro alla pelle, la vestizione dell'abito tradizionale e le maschere di Boes e Merdules. Porte aperte al Museo arti e tradizioni, e all'ex cattedrale di San Nicola. Infine, musica con Sonos in carrela.

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