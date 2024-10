“Autunno d’autore”, quante storie a Guspini 

Ritorna anche quest’anno “Autunno d’autore”, la rassegna culturale che a Guspini è di casa da oltre dieci anni. Sei gli appuntamenti in totale fra cui spicca la presenza di Beatrice Cristalli, linguista e autrice del “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, Bur Rizzoli. Ma andiamo con ordine.

Programma

Il via è stato dato ieri con “Nati per Leggere” con la pedagogista Manuela Cariello. Venerdì 8 novembre protagonista Andrea Pau con il laboratorio “Umani in via d’estinzione” (7-11 anni). A seguire, Pau presenterà il suo ultimo libro “Bestie Vs Umani” (Piemme). Venerdì 15 novembre, reading concerto “Le donne (il tempo e il governo) ~ Viaggio tra le figure femminili di De André” di e con Matteo Sau, Alessia Farci e Giacomo Casti: musica e parole per raccontare la foresta letteraria da cui emergono, potenti, le figure femminili nel mondo di De André. Venerdì 22 novembre prevista la proiezione del film “La sposa nel vento” (Italia) del regista Giovanni Coda. Un film sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Un racconto collettivo sulle proprie vite e sulle vite altrui tra passato, presente e futuro. Il quinto incontro, il 5 dicembre, sarà con l’autrice guspinese Iride Peis, voce e simbolo delle cernitrici e dei lavoratori di Miniera. “Contus in poesia de sa mena ’e Montibecciu” (Aipsa) è il suo ultimo libro pubblicato. Dialoga con lei, M. Lucia Serpi e Anna Pusceddu della Filodrammatica guspinese e Roberto Carta, regista del docufilm “Donne di Miniera”. Chiuderà la rassegna, venerdì 13 dicembre, Beatrice Cristalli, linguista e autrice con un testo che si addentra nello slang della Gen Z (e oltre) e permette di abbandonare pregiudizi e stereotipi cercando di costruire un ponte tra le generazioni. La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla pubblica istruzione, cultura e turismo del Comune di Guspini e dalla Proloco, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Monte Linas. «Con quest’appuntamento - espone l’assessora Francesca Tuveri - si rinnova l’impegno di sfidare questi tempi così randagi, tentando di correggere le tante, troppe, distorsioni nel modo di guardare il mondo e di elaborare i pensieri».

