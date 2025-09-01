Autunno da record per il turismo 

A Cagliari l’estate non si ferma certo ad agosto: questo si sa. Quello che non si sapeva è che l’estate lunga piace sempre di più ai turisti italiani ma soprattutto stranieri che in questi giorni stanno prenotando una vacanza in città per l’autunno, facendo registrare un incremento a settembre e ottobre (rispetto al 2024) che arriva fino al dieci per cento (nelle prime due settimane di ottobre). L’assessora al Turismo Maria Francesca Chiappe si spinge a evocare quella «estensione della stagione turistica» che gli operatori del capoluogo (e dell’Isola) rincorrono da sempre. «Stiamo inaugurando un nuovo trend che d’ora in poi dovremo confermare», aggiunge. Come? «Stiamo mettendo a punto un open data room», che comprende anche l’Osservatorio turistico, «uno strumento che ci consentirà di studiare i flussi turistico-culturali in modo da dare a tutti gli operatori del settore uno strumento per migliorare l’offerta e attrarre sempre più turisti».

Non solo mare

Nell’attesa che le politiche portino risultati, sono ancora il mare (grazie a temperature quasi estive per i prossimi due mesi), i congressi, gli eventi sportivi e culturali a trainare il turismo d’autunno in città. L’ultima medaglia, dopo un mese di agosto in flessione rispetto all’anno precedente (Cagliari non fa eccezione rispetto al resto della Sardegna), la mette al collo il mondo dell’extralberghiero che analizzando le prenotazioni per settembre e ottobre segna un +4% a settembre e un 9,2% a ottobre. «Saranno due mesi con segno “più” nei quali cresce anche il fatturato nell’ordine del 5%», spiega Maurizio Battelli, presidente di Extra. «Complessivamente, riusciremo a riempire il 60% circa dei posti letto. Da novembre, poi, con la fine della summer 2025 sarà di nuovo calma piatta», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Per settembre e ottobre, anche grazie ai tanti eventi sportivi e culturali in programma, ci sono ottime prospettive. poi con la fine della stagione estiva dei voli aerei, tutto crolla. Servono politiche di investimento per i mesi che precedono e quelli che seguono l’alta stagione», dice. «L’amministrazione comunale non ha ancora istituito l’Osservatorio turistico, e manca ancora la Dmo: aspettiamo queste due istituzioni in maniera da programmare il turismo negli anni futuri».

Le critiche

«A sentire gli operatori si sta concretizzando la tanto auspicata “destagionalizzazione” e questo è sicuramente un’ottima notizia. Per i turisti, che, senza sovraffollamento,vivono una esperienza più piacevole e sostenile, per le attività produttive locali che beneficiano di un afflusso costante di clienti durante tutto l'anno, e per l’ambiente», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Ma la destagionalizzazione richiede anche una pianificazione attenta e strategie di marketing innovative e occorre creare un soggetto giuridico adeguato alla gestione e promozione del “prodotto Cagliari”,». «Il Comune ha rinunciato da tempo al suo ruolo di governo delle politiche turistiche, e ha lasciato lo sviluppo del mercato al solo attivismo degli operatori locali», sottolinea Giuseppe Farris (CiviCa 2024). «La flessione di agosto dimostra che Cagliari non è ancora una destinazione matura e strutturata ma vive di fiammate stagionali. In questo quadro, l’amministrazione dovrebbe agire immediatamente, avviando un tavolo con gli operatori del settore e istituendo l'osservatorio, ma la prima scelta dovrebbe essere l’abolizione della tassa di soggiorno, che scoraggia le compagnie low cost a fare di una città una destinazione stabile. Insistere su questa imposta significa rendere Cagliari meno competitiva».

