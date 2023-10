Autunno calviniano, weekend con il teatro 

Prosegue all’Orto Botanico di Cagliari l’Autunno calviniano, il cartellone di iniziative allestito nel centenario della nascita dello scrittore italiano, figlio di Eva Mameli che fu direttrice dell’Orto negli anni Venti del secolo scorso.

Oggi alle 14.30 e domani alle 10 Marco Nateri e Aurora Simeone proporranno negli spazi verdi di viale Sant’Ignazio uno spettacolo gratuito dal titolo “Una buona notizia - Spettacolo di famiglia per famiglie. Una per volta!”, a cura del Teatro del Sale di Cagliari.

Domani alle 16 il Teatro del Sale propone, con ingresso gratuito, “La distanza della luna da Le cosmicomiche di Italo Calvino” con letture di Marta Proietti Orzella e sonorizzazioni di Alessandro Melis.

«Nel decidere di rendere omaggio a Eva Mameli Calvino», raccontano gli organizzatori, «abbiamo scelto di farci prendere per mano dal suo figlio più celebre, Italo, che da lei ha ereditato il rigore e la precisione scientifica, e ci piace pensare che anche la sua passione per le parole e per la letteratura abbia origine da questa madre così, solo apparentemente, distante dall’umanesimo sociale di Calvino scrittore e intellettuale».

«Non potevamo dunque che partire dalle “ Lezioni americane” e farci guidare in un percorso dentro la storia di una famiglia atipica ed eccezionale, per restituire come famiglia, la nostra fatta di affinità elettive oltre che di legami di sangue ed arte, ad altre famiglie, che vorranno accompagnarci in questo percorso in un luogo che già nella sua prima gioventù fu per Eva un luogo del cuore, oltre che di Scienza e di scoperta». Quello proposto è dunque «un percorso poetico in una natura ferma nel tempo, che ci porti in punta di piedi nella vita di una delle più grandi scienziate del ‘900». Per informazioni e prenotazioni whatsapp 388/8328048.

RIPRODUZIONE RISERVATA