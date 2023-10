Autunno “caldo” nei Musei civici  

Autunno con una ricca offerta culturale nei Musei Civici di Cagliari. Visto il buon successo di pubblico la Galleria Comunale dei Giardini pubblici proroga al 5 novembre “Segno, colore, superficie”, di Mirella Mibelli. Domenica 15 ottobre alle 10.30, la Galleria Comunale d’Arte propone una giornata speciale dedicata alle famiglie, che potranno fare colazione al museo e partecipare ad una visita guidata tematica alle opere che rappresentano legami familiari.

Mercoledì 18 ottobre alle 16 i protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un adulto, impegnati a partecipare ad un laboratorio di letture a tema artistico, organizzato dalla Biblioteca Specialistica. Seguirà giovedì 19 ottobre alle ore 16 un laboratorio creativo per i bambini dai 6 ai 10 anni. Torna l’Influencer tour per i Musei Civici di Cagliari: il 21 ottobre alle 11 il protagonista dell’incontro sarà il Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu” che, grazie alla sua ricca e inestimabile collezione di manufatti di diversa provenienza, condurrà i partecipanti alla scoperta di una delle più affascinanti culture del mondo. Domenica 29 ottobre alle 11, la Galleria Comunale d'Arte ospiterà i nonni e le nonne con i nipoti e le nipoti. Insieme saranno impegnati in una caccia al tesoro nelle sale del Museo, dove divisi in squadre, dovranno raggiungere l’obiettivo del gioco. Chiuso fino al 21 ottobre Palazzo di Città.

RIPRODUZIONE RISERVATA