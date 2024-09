Autunno anticipato: pioggia, vento (forte) e temperature in calo 

L'estate, quella dei tramonti infuocati e delle spiagge affollate, sembra ormai pronta a cedere il passo a venti freddi e improvvisi temporali, mentre le Alpi si preparano a ricevere i primi fiocchi di neve. Il Mediterraneo accoglie così un assaggio precoce d'autunno e un brusco crollo delle temperature. È il clima che, senza avvertire, gira pagina: dopo un lungo periodo di caldo anomalo, l’Italia sta dunque per essere investita da un fronte freddo di origine polare.

Tempo perturbato

Le prime avvisaglie si vedranno già nelle prossime ore, quando temporali e raffiche di vento investiranno diverse regioni, ma sarà verso la fine della settimana che il cambio di stagione si farà sentire con tutta la sua forza. Dimentichiamoci quindi le temperature estive, l'aria fredda polare porterà un deciso calo del termometro e un netto cambio di scenario. Alessandro Gallo, meteorologo, descrive la situazione come «un sistema frontale veloce ma dal sapore autunnale», che scivolerà oggi sull’Italia, colpendo dapprima il Centro-Nord con piogge intense, per poi estendersi, già da domani, al resto della penisola e in Sardegna.

Bassa pressione

Secondo le previsioni, il sistema di bassa pressione che si sta formando sulla Scandinavia piloterà aria fredda direttamente verso il Mediterraneo. Questa massa d’aria polare, attraversando il Regno Unito e la Francia, entrerà nel nostro Paese portando un vero e proprio assaggio d’autunno: piogge diffuse, temporali, forti venti e persino la prima neve sulle Alpi. Quello che rende insolita questa situazione è l’altitudine a cui si verificheranno le prime nevicate, decisamente nuova per questo periodo dell’anno: «il limite dello zero termico scenderà fino a 1600 metri, portando fiocchi bianchi su quote montane che solitamente a settembre restano al di sopra del rischio neve», aggiunge Gallo.

Vento forte

E non è tutto: a condire questo quadro già autunnale ci sarà una forte ventilazione ciclonica, con venti burrascosi che soffieranno su tutti i mari italiani. Il Maestrale, in particolare, sarà protagonista sulle coste della Sardegna, con raffiche che potrebbero superare i 70-80 chilometri orari, soprattutto nella zona delle Bocche di Bonifacio. «Anche la nostra Isola sarà interessata dal veloce transito del fronte freddo. Dalla prima mattina di oggi, piogge deboli intermittenti sul settore nord ovest per poi aumentare l’intensità delle precipitazioni, localmente a carattere temporalesco con grandine, su tutta la regione. Piogge moderate su gran parte della Sardegna, localmente forti sul settore nord insulare sardo», prosegue l’esperto ricordando però che «nonostante l’intensità sarà un maltempo veloce già dalla seconda parte di domani non mancheranno le schiarite per un prossimo fine settimana senza fenomeni significativi».

Intanto il vento da maestrale soffierà con potenza, spostandosi temporaneamente a sud-ovest sul Cagliaritano, per poi ritornare con forza su tutta la regione già nella prossima notte.

Temperature in calo

«Le raffiche più violente sono attese nelle aree settentrionali della Sardegna, mentre nel weekend i venti dovrebbero indebolirsi progressivamente, pur rimanendo presenti. Le temperature sono, invece, in diminuzione su entrambi i valori, sui rilievi isolani con minime che potrebbero non superare i 10 gradi e le massime comprese tra i 19 e i 23 gradi sul resto della regione».