Autovelox, un mese di rilevamenti  

Il corpo della Polizia locale di Assemini ha reso noti i posizionamenti dell’autovelox per tutto il mese di maggio. Uno strumento, spiegano dagli uffici comunali, che punta a far rispettare i limiti di velocità dal momento che la velocità eccessiva è uno degli elementi che concorrono a elevare esponenzialmente il numero di incidenti.

Il dispositivo sarà sistemato sia all’interno dei softbox sia su apparato mobile che su veicolo di servizio. Si comincia domani: l’autovelox sarà sistemato nella mattinata in corso Asia. Martedì 9 maggio, invece, sarà la volta di via Coghe: le rilevazioni sono previste nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, venerdì 12, l’autovelox sarà attivo lungo la strada Assemini-Sestu. Posizionamento mattutino lunedì 15 in corso Asia. Nel pomeriggio di venerdì 19 il dispositivo sarà in corso Africa. Nella mattinata di lunedì 22, gli agenti della Polizia locale porteranno l’autovelox, in via Carmine. Nella mattinata di giovedì 25, invece, l’apparecchiatura sarà nuovamente sistemata nella strada che collega Assemini con Sestu. L’ultimo appostamento del mese è previsto per il pomeriggio di mercoledì 31 in via Carmine. (v. m.)

