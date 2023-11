Autovelox spento, si accende la polemica 

Autovelox spento da quasi tre mesi, ma le condanne per il Comune di Selargius continuano. Tanto che ormai la somma dei debiti fuori bilancio approvati negli ultimi due anni dal Consiglio comunale - a seguito di sentenze del giudice di Pace - sfiora i centomila euro.

«Ora basta, annullate i verbali emessi illegittimamente», chiedono dalla minoranza che per protesta in parte ha abbandonato l’Aula al momento del voto. Intanto dal Comune parte una richiesta di convocazione di un tavolo tecnico alla Prefettura per decidere il futuro del rilevatore della velocità piazzato nel 2020 nel tratto selargino della 131 dir.

Multe annullate

L’ennesimo debito fuori bilancio è approdato durante l’ultima riunione dell’assemblea civica di piazza Cellarium. Stavolta legato a cinque sentenze di condanna per l’amministrazione comunale, con altri 2mila euro da pagare. «Il giudice ha accolto i ricorsi presentati per il mancato rispetto della distanza prevista per legge tra segnaletica del limite di velocità e l’autovelox», si è limitato a spiegare l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

Critica l’opposizione. «Lo ripeto dalla scorsa consiliatura: dobbiamo agire con un revoca in autotutela delle sanzioni contestate», ha ribadito l’esponente della minoranza Mario Tuveri per poi votare contro. «Quasi il 99 per cento dei motivi di annullamento dei verbali è motivato all’irregolare posizionamento dell’impianto di rilevamento della velocità», ha fatto notare Franco Camba sottolineando che «la distanza dei mille metri non viene rispettata sia nella 131 dir sia per chi arriva dalla 554».

L’appello

Poi l’annuncio di una mozione - preparata da Camba con la dem Paola Maccioni - dove si chiede a sindaco e Giunta di «valutare l'opportunità di adottare un atto di indirizzo per il comandante della Polizia locale, affinché provveda ad annullare, in autotutela, i verbali elevati, già notificati o da notificare, compresi quelli per i quali è stato presentato ricorso e ricadenti nelle stesse fattispecie riportate nelle numerosissime sentenze di condanna a carico del Comune, a far data dall’attivazione dell’autovelox».

Sulla possibile riattivazione al momento non c’è nessuna certezza. L’unica novità è la nota inviata di recente dal Comune alla Prefettura di Cagliari affinché venga convocato un tavolo tecnico - così come è stato fatto nel 2020 - per decidere quale sia la soluzione migliore da prendere, partendo da un obiettivo: garantire la sicurezza in una delle strade dell’Isola più trafficate e pericolose a livello nazionale.

