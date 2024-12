Autovelox spenti, ma il Comune paga 

«In Italia tutti gli autovelox non sono omologati. Noi stiamo aspettando una legge che ci dica cosa fare in questi casi». Il sindaco di Sanluri Alberto Urpi taglia corto sulla polemica sollevata da alcuni cittadini sul costo mensile di 462 euro pagato dal Comune per i due dispositivi di rilevamento della velocità presi in affitto da una società, tramite una convenzione di cinque anni, dallo scorso dicembre a novembre del 2028 per complessivi 27.720 euro.

La mappa

I riflettori sono puntati soprattutto sui sei box autovelox, acquistati dal Comune per circa 12 mila, installati da un anno negli accessi della città, in via Aldo Moro per chi arriva da Furtei, San Martino da Samassi, viale Matteotti da San Gavino, due in via Carlo Felice uno poco prima del bivio per Sardara e l’altro dalla 131, e poi via Gramsci da Lunamatrona . «Che siano vuoti – dice Luigi Pilloni – lo dimostra la presenza di macchine parcheggiate davanti senza limiti di tempo. Un divieto di sosta sarebbe costato ben poco. Uno sperpero di denaro pubblico in un periodo in cui la crisi non accenna a diminuire. Una maggioranza che tace sui problematiche della città». Antonello Mancosu aggiunge: «Non conosco i motivi che ostacolano la funzionalità dei velocimetri, so che gli autovelox fin dalla nascita hanno creato problemi, fra i tanti le multe contestate. Un segnale che il Comune ha trascurato». Per Giuseppe Tatti «per limitare la velocità, l’alternativa sarebbe stata quella di realizzare dossi rialzati, sicuramente un progetto che avrebbe evitato qualsiasi inconveniente». Infine Paolo Scanu: «Non ho mai visto una pattuglia di agenti della Municipale in servizio davanti a questi autovelox. Credo che siano scatole vuote, aspettiamo di capire perché succede questo».

Niente omologazione

Gli autovelox, posizionati per rispondere alla richiesta di sicurezza di numerosi residenti esasperati dalle vere e proprie corse automobilistiche che spesso provocavano incidenti, non hanno funzionato per due motivi. «Il primo – chiarisce il comandante della Municipale Roberto Gallus – è che la multa sarebbe annullabile in quanto il dispositivo è approvato ma non omologato. Il secondo è la carenza di personale, al momento del loro utilizzo devono essere presenti tre agenti: uno per controllare che l’apparecchio funzioni correttamente, gli altri per multare il conducente del veicolo in eccesso di velocità. Norme nate dopo l’approvazione del progetto». E Urpi conclude: «Innanzitutto non è vietato sistemare box autovelox. Ci sono e resteranno al loro posto. In attesa che lo Stato si attivi per regolamentare il caso a livello nazionale, anche senza multe, noi abbiamo raggiunto l’obiettivo: negli ingressi della città la velocità è diminuita, gli incidenti pure. Porre freno al traffico automobilistico è la vera carta vincente».

