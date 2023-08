«Autovelox solo per fare cassa»  

«L’ordine del giorno sulla sicurezza stradale è stato approvato da parecchi mesi, all’unanimità: peccato che qui non sia stato fatto nulla. Si pensa solo a fare cassa con un autovelox, a reprimere e non a prevenire». Natascia Demurtas, consigliera comunale Pd, si scaglia contro l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Soddu. Lancia accuse di immobilismo da piazza Melis, davanti alla sede dell’Aci. Il collega Francesco Guccini spiega: «Tra strisce pedonali che si interrompono senza motivo e parcheggi tracciati dove ci sono gli scivoli per i disabili, questo punto di Nuoro è lo specchio della città. Avevano promesso lo stanziamento dei fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è arrivato solo l’autovelox. Da tre anni manca pure un assessore al Traffico».

Sicurezza stradale

È il tema del momento, in un capoluogo dove gli incidenti sono all’ordine del giorno e allarma l’impennata dei sinistri. «Dall’inizio dell’anno ci sono stati oltre 140 incidenti, il 40 per cento in più rispetto al 2022», ha ammesso di recente il neo comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru. Ecco perché il Comune ha deciso di correre ai ripari con il limite di 30 chilometri orari in viale Costituzione e l’imminente arrivo, dal 21 agosto, dell’autovelox mobile. «Le priorità sono altre - dice Natascia Demurtas -. Bisogna innanzitutto rendere più sicura la città. Occorre partire da una mappatura degli attraversamenti pedonali; in tanti casi le strisce devono essere adeguatamente segnalate e illuminate, nelle zone periferiche e in quelle ad alta densità di traffico». Aggiunge: «A inizio anno c’è stato l’impegno formale di Giunta e sindaco per l’adozione di queste misure. Oggi la situazione è differente: ci troviamo come unica novità l’introduzione dell’autovelox, quindi di una misura di repressione. Occorrerebbe puntare prima sulla prevenzione, sull’impellente esigenza di rendere più sicura la città nel suo complesso».

«Tolleranza zero»

È lo slogan adoperato spesso dal sindaco. «Dobbiamo subito ridurre il numero dei sinistri e tutelare la comunità», ha detto Andrea Soddu. Guccini attacca: «È dal 2015 che non si investe sulla sicurezza stradale. La polizia locale è sotto organico di 20 unità. Erano stati garantiti investimenti sull’abbattimento delle barriere architettoniche, tutto tace. Se si vuole rendere più sicura Nuoro non si può partire dalla fine: l’autovelox serve solo a fare cassa».

In serata interviene anche Lisetta Bidoni, consigliera del gruppo di opposizione “Progetto per Nuoro”. «Pensare - dice - che con il controllo del limite di velocità, l’accertamento della violazione e il conseguente sanzionamento si possa assicurare la sicurezza stradale è non solo illusorio, ma significa scaricare su conducenti e utenti responsabilità che fanno capo ad una pubblica amministrazione assente e distratta, che poco o niente ha fatto in materia di prevenzione e sicurezza. La moderazione della velocità è una misura necessaria ma non sufficiente se non incardinata in un piano di interventi».

