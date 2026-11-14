A poche settimane dalla discussione in Consiglio sul caso dell’autovelox della statale 387 sono terminati i lavori sul dispositivo. Il dibattito era nato dopo il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 500 euro, legato a una sentenza favorevole a un automobilista che aveva contestato una multa rilevata dall’impianto. In aula maggioranza e opposizione si erano confrontate sulla questione dell’omologazione e dell’approvazione dell’apparecchio e sulla successiva sostituzione dello strumento. Nel frattempo l’autovelox, l’unico fisso presente a Monserrato e tra i più conosciuti dagli automobilisti che percorrono la 387, è stato omologato.

«Lunedì sono terminati i lavori di ricollocazione del sostegno del rilevatore di velocità, mentre mercoledì è stato tarato lo strumento», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «L’intervento è stato realizzato sulla base del progetto condiviso con Anas e il dispositivo è rimasto nella posizione originaria». A cambiare è stato il sostegno. «Ricollocare lo stesso palo avrebbe voluto dire allontanarsi dal guardrail di circa 5 metri, compromettendo la funzionalità del rilevatore. Per questo è stato utilizzato, per la prima volta in Sardegna, un palo a sicurezza passiva». Il nuovo sostegno è stato fissato al muro di contenimento e la distanza dal guardrail è passata «da circa 20 a circa 70 centimetri». «Ne guadagnano la sicurezza della barriera e quella di chi deve fare la manutenzione», ha concluso Nonnoi, sottolineando che i lavori si sono svolti «in tempi brevi e senza disagi per la circolazione».

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