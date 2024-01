Riprendono oggi le rilevazioni dell'autovelox nelle strade cittadine. Gli apparecchi mobili utilizzati dalla polizia locale di Sant’Antioco verranno posizionati in diverse zone. Oggi gli agenti saranno impegnati in via Tuveri e nel Lungomare Silvio Olla.

Domani il servizio non è stato programmato, ma si riprenderà venerdì. Questa volta in via Matteotti e in via Rinascita.

Ecco il programma dettagliato previsto nei prossimi giorni. Lunedì le apparecchiature di rilevamento della velocità saranno posizionate ancora nel Lungomare Silvio Olla e via Tuveri. Mercoledì 24 di nuovo in via Rinascita e Lungomare Silvio Olla; venerdì 26 in via Matteotti e via Tuveri; lunedì 29 in via Tuveri e Lungomare Silvio Olla. Infine il 31 dicembre nuovi rilevamenti in via Matteotti e via Tuveri. Dalla Polizia locale invitano gli automobilisti alla prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada. (s. g.)

