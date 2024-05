Autovelox, la stretta del Governo 

Addio agli autovelox che spuntano a sorpresa dietro una curva o sulle strade cittadine dove il limite è inferiore ai 50 km/h. Gli occhi elettronici dovranno essere ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata. Arriva la stretta con cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini volta pagina sull'uso dei misuratori di velocità delle auto. «Basta fare cassa sulle pelle degli automobilisti» e basta multe selvagge; i rilevatori saranno installati «solo per prevenire incidenti». Gli autovelox andranno «utilizzati dove serve e non come ulteriore tassa», è la ratio spiegata da Salvini: sì quindi «vicino ad una scuola, un asilo o un ospedale», no ai dispositivi «trappola senza reali esigenze di sicurezza».

In base alle nuove regole, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati dal prefetto. La presenza dei dispositivi andrà inoltre segnalata con anticipo: almeno 1 chilometro prima dei centri abitati, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade. Le nuove regole saranno in vigore da subito, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai sindaci di adeguare i dispositivi già installati.

