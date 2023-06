Autovelox in azione, ecco date e strade 

La polizia locale di Capoterra, guidata dalla comandante Roberta Maxia, ha reso note le date di luglio in cui verrà posizionato il telelaser TruCam per invitare gli automobilisti a moderare la velocità. Gli orari previsti vanno dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

Sulla Strada statale 195, l’occhio elettronico entrerà in funzione il 3, il 10 e il 14 luglio. In località Tanca sa turri lo strumento per misurare la velocità dei veicoli comparirà invece il 4, 7, 17 e 27 luglio. Nella strada comunale Santa Barbara l’autovelox verrà utilizzato il 6, 19, e 25 luglio: nel prolungamento di via Trento verrà adottato il 12 e il 24 luglio. La polizia locale controllerà la velocità anche in via Serpentara, il 13, 20 e 31 luglio. L’utilizzo dello strumento elettronico avverrà sempre in presenza di una pattuglia della polizia locale: il calendario può subire variazioni in base alle esigenze di servizio.

