Autovelox: il giudice boccia la multa 

Secondo i dati ufficiali dal 21 agosto al 30 novembre 2023, a Nuoro sono stati 51 mila i veicoli sottoposti al controllo dell’autovelox mobile, con 1.253 violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità. Ma la gran parte delle multe fatte nelle prime settimane sarebbero illegittime. A dirlo il giudice di pace di Nuoro, Salvatore Fois, che lo scorso 16 gennaio ha dato ragione a un automobilista che ha presentato ricorso contro la multa da 190 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente per avere superato il limite di 22 chilometri, a metà settembre in via Segni. Per il giudice l’autovelox non era adeguatamente segnalato, e non c’è prova dell’omologazione.

Strade sicure

La campagna “strade sicure in città” era partita per mettere un freno a un indice di mortalità troppo elevato. Nei primi tre mesi le infrazioni nel centro abitato erano 1253 (poco più del 2 per cento) di cui 76 oltre i 40 chilometri all’ora. Le infrazioni hanno comportato la sospensione della patente sino a 3 mesi e la decurtazione, in totale, di 936 punti. Una campagna che ha diminuito sensibilmente la gravità dei sinistri in città, che nei primi mesi del 2023 aveva visto un’impennata di casi mortali.

La decisione

Ma le regole sono regole, e anche l’amministrazione è obbligata a rispettarle. L’automobilista nuorese nel suo ricorso, il primo davanti al giudice di pace di Nuoro con l’autovelox dalla polizia locale, lamentava che il cartello e l’autovelox erano nascosti, invisibili. Nella sentenza del 16 gennaio il giudice dà ragione su tutta la linea: «L’accertamento nel suo complesso è stato compiuto non in conformità né di legge né del codice della strada» dove è previsto «che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili». Ricorda che per la Cassazione i due requisiti (segnalazione e visibilità) devono essere rispettati contemporaneamente ed evidenzia che «nel caso in esame la postazione era segnalata con una mera insegna mobile di dimensioni ridotte e posta a brevissima distanza» sottolineando della necessità di una distanza massima e minima, la prima «non superiore a 4 chilometri», la seconda «non inferiore a un chilometro».

Matita rossa

Omessa anche la mancata ripetizione del segnale dopo ogni intersezione. «Appare verosimile - dice il giudice - la circostanza che uscendo dall’area di sosta del Centro commerciale ed immettendosi in viale Segni alcuna cartellonistica verticale fissa si avvista». E ancora, il cartello utilizzato non rispettava le caratteristiche di dimensioni e colore. Dubbi anche sulla «contestazione postuma della sanzione» per la mancanza di un’autorizzazione prefettizia. Multa illegittima anche perché «il Comune ha omesso di fornire il decreto di omologazione dell’autovelox emesso dal ministero dei Lavori pubblici che averebbe approvato il dispositivo, neppure la taratura è stata fornita». La sentenza spiana la strada agli altri ricorsi già presentati.



