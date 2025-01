Autovelox, il calendario dei controlli 

Un’attenzione in più alla sicurezza stradale: da martedì riparte il rilevamento elettronico della velocità, con limite massimo di 50 chilometri orari, mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura mobile “Telelaser TruCam”.

Una misura, spiegano dalla polizia locale, necessaria per prevenire i sinistri stradali e garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica. Il comando rende noto anche il calendario con cui verranno effettuati i controlli, che potrà comunque variare in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze di servizio. Il battesimo sarà martedì 21 in via Riu Mortu, nella fascia oraria tra le 8 e le 13. Giovedì 23, tra le 15 e le 20 toccherà invece a via Caracalla. Nuovi controlli in via Riu Mortu sabato 25 e martedì 28, rispettivamente tra le 15 e le 20 e tra le 8 e le 13. Giovedì 30, tra le 15 e le 20, i vigili si sposteranno in via dell’Argine, mentre venerdì 31, faranno ritorno ancora in via Riu Mortu, dove l’attrezzatura sarà impiegata tra le 8 e le 13.

