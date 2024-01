Autovelox, i controlli proseguono 

L'autovelox non va in vacanza, i controlli della velocità proseguono anche a ridosso dell'Epifania. Il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru ha comunicato il calendario di gennaio.

In tutta la città il limite resta di 50 chilometri orari, fatta eccezione per viale Costituzione dove il limite, per quetsioni di sicurezza, scende a 30. Questa settimana i controlli saranno così organizzati. Oggi attenzione al tachimetro per chi percorre in auto via Segni, via Pertini, Catte, viale Ciusa e Costituzione. Domani occhio elettronico puntato su viale Funtana Buddia, viale Repubblica, via Mannironi e Ballero. Si slitta poi direttamente alla prossima settimana. Lunedì 8 è il turno di viale Murichessa, viale Sardegna, via Segni e La Maddalena. Mentre martedì via Tempio, via della Resistenza, via don Bosco, via Logudoro. Mercoledì via Mughina, Badu 'e Carros, via Segni, Catte e Pedemontana. Venerdì in viale Sardegna, via Ballero, viale dei Platani, via Aspromonte e via Mannironi. I box velox saranno in via Segni, viale Repubblica, Funtana Buddia e in viale Sardegna.

