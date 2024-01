Autovelox, ecco dove saranno 

La Polizia Locale a Sestu ha pubblicato sul sito del Comune l’elenco completo delle vie in cui sarà presente la postazione autovelox per questo mese.

Eccole: martedì 9 nella ex Strada Statale 131; mercoledì 10 in via Monserrato; giovedì 11 in via Vittorio Veneto; mercoledì 17 in via Iglesias; venerdì 19 in via Andrea Costa; martedì 23 lungo la ex Strada Statale 131; mercoledì 24 in via Cagliari; giovedì 25 ancora in via Vittorio Veneto; e infine mercoledì 31 di nuovo sulla ex Strada Statale 131. Le postazioni di controllo della velocità saranno in funzione sotto il controllo del personale della Polizia, e sempre presegnalate dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo con la scritta “controllo elettronico della velocità”, e dal cartello indicante il simbolo della Polizia Locale. (g. l. p.)

