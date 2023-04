Autovelox e limite di 30 chilometri orari per strade più sicure 

Sicurezza stradale per le vie di Nuoro al centro ieri mattina della commissione comunale alla viabilità che prosegue questo pomeriggio dalle 14.30. È stata convocata dopo l’ultimo incidente mortale registrato in viale Repubblica e sollecitata da una interrogazione dell’opposizione con la consigliera (Pd) Natascia Demurtas.

Al centro del dibattito tutte iniziative che il Comune deve intraprendere per mitigare il rischio sicurezza, soprattutto negli attraversamenti pedonali teatro di gravissimi incidenti, con due morti nei primi mesi dell’anno e due studentesse travolte in viale Trieste.

Il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, titolare anche della delega alla polizia locale, ha spiegato alla commissione che i sinistri stradali sono in aumento (86 quelli rilevato dalla polizia municipale dall’inizio dell’anno) ma che il novanta per cento di questi è dovuto ad un comportamento imprudente dell’autista.

Nel ventaglio delle soluzioni possibili descritte da Soddu gli armadi dissuasori che celano l’autovelox da porre nei punti più sensibili, ma anche l’impegno al rifacimento della segnaletica verticale, orizzontale e alla rimappatura di molte strisce zebrate. Sono solo alcuni dei punti toccati, tra cui anche quello dell’istituzione della viabilità a trenta chilometri all’ora in città, come previsto anche dal Pums, il piano urbanistico di mobilità sostenibile.

A copertura degli interventi prospettati ci dovranno essere dei soldi dal bilancio preventivo. Il tema sarà al centro del dibattito he proseguirà questo pomeriggio.

«Si tratta di interventi che già erano stati richiesti dal febbraio del 2022 - sostiene Natascia Demurtas - come quello della rimappatura delle strisce pedonali di via Roma, che nel frattempo sono state oggetto di nuovi sinistri e investimenti, ma che sinora non hanno visto attuazione. Chiediamo la immediata rimappatura delle strisce pedonali, molte in città sono fuorilegge perché non sono poste a cinque metri dalle intersezioni. Attendiamo ora di conoscere le risorse che l’amministrazione vuole destinare alla sicurezza per pedoni e automobilisti in questa città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata