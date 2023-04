Autovelox e carro attrezzi non si fermano ad aprile, ecco le date 

Anche ad aprile l’autovelox e il carro attrezzi saranno presenti nelle strade cittadine per l’attività di prevenzione degli incidenti stradali e della sosta selvaggia. Come sempre il rilevatore della velocità sarà sistemato nel lungomare Poetto nella quattro corsie. I giorni stabiliti sono: le mattine dalle 9 alle 13 di oggi, giovedì 13, martedì 18 e giovedì 20 e 27 . E poi i pomeriggi dalle 14 alle 18 di giovedì 6, mercoledì 12, venerdì 21 e 28.

Lo scorso anno sono stati 219 gli automobilisti colti a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Di questi 219, 166 hanno superato di almeno 10 km orari e di non oltre 40 i limiti di velocità e 9 oltre 60 km orari rispetto ai limiti di legge. Come chi è stato beccato nel lungomare Poetto a sfrecciare anche a 120 km.

Le multe, si erano concentrate soprattutto negli ultimi mesi dell’anno quando era entrato in azione il nuovo autovelox mobile che si è affiancato al telelaser, ma che presenta molti più vantaggi. Non richiede infatti la contestazione immediata, la multa può arrivare in un secondo momento a casa ed è in grado di rilevare la velocità delle auto nelle due corsie dello stesso senso si marcia. In azione anche il carro attrezzi nei giorni giovedì 6, martedì 11, giovedì 13, martedì 18, giovedì 20, mercoledì 26 e giovedì 27.

