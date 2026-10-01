Autovelox di Bindua, multa annullata 

Una multa per eccesso di velocità annullata per la mancata prova dell’omologazione dell’autovelox. È quanto stabilito dal Giudice di pace di Cagliari con una sentenza relativa a un verbale elevato dal Comune di Iglesias. La decisione ha inoltre disposto il pagamento delle spese legali a carico dell’ente, che ha successivamente assunto con una delibera un impegno di spesa di 521,40 euro.

La vicenda riguarda un automobilista sanzionato per aver viaggiato a 81 chilometri orari in un tratto della strada statale 126, in località Bindua, dove il limite era fissato a 70 chilometri orari. Il rilevamento era stato effettuato attraverso un dispositivo installato in corrispondenza di un incrocio a raso. Il verbale, emesso il 17 ottobre 2025 e notificato il 14 novembre dello stesso anno, prevedeva una sanzione di 242,62 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente.

La decisione

Stando a quanto si legge nella sentenza, l’automobilista ha presentato opposizione contestando, tra gli altri aspetti, «la mancanza dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per accertare la violazione». Nel procedimento il Comune ha sostenuto la regolarità del dispositivo, richiamando «l’autorizzazione ministeriale, le verifiche tecniche e i controlli periodici sul suo funzionamento».

La giudice Anna Maria Pili, pur dando atto della documentazione relativa alle verifiche e alla funzionalità dell’apparecchio, ha rilevato che «non era stata prodotta la certificazione di omologazione». Nella motivazione viene richiamata anche l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 10.505 del 18 aprile 2024, che distingue l’omologazione dall’approvazione, ritenendole «procedure non equivalenti». Pertanto, la documentazione sulle verifiche periodiche, da sola, non è stata ritenuta dalla giudice sufficiente a superare la contestazione, portando il ricorso ad essere quindi accolto e il verbale annullato.

Vittoria

Il Comune è stato condannato a sostenere le spese del procedimento, quantificate in 400 euro, oltre a 43 euro di contributo unificato e agli accessori previsti. La successiva determinazione comunale ha impegnato complessivamente 521,40 euro sul bilancio 2026.

La vicenda, tuttavia, non si esaurisce con il pagamento delle somme previste dalla sentenza: l’amministrazione comunale, tramite una nota stampa, replica annunciando il ricorso: «Il Comune dispone di un autovelox regolarmente autorizzato e certificato, con tutta la relativa documentazione. Faremo sicuramente ricorso, anche perché il nostro dispositivo risultava inserito nell’elenco previsto dalla normativa. La determinazione riguardante l'impegno di spesa l’abbiamo adottata perché è un atto che deve essere fatto, a prescindere dal ricorso».

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