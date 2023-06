Autovelox della 131 dir, raffica di condanne per il Comune di Selargius 

Oltre duecento sentenze di condanna, e l’ennesimo debito fuori bilancio che fa esplodere la polemica politica nel Consiglio comunale di Selargius. Con centinaia di automobilisti della Città metropolitana, e non solo, coinvolti. Nel mirino l’autovelox posizionato nel 2020 lungo il tratto selargino della 131 dir - in direzione Sestu - al centro di una class action che dura ormai da tre anni.

Comune condanna to

Il tema, che fa discutere da tempo in città e nell’area vasta di Cagliari, è approdato in Comune durante l’ultima riunione dell’assemblea civica di piazza Cellarium. Altre sedici sentenze di condanna, e un ulteriore debito di 7mila euro a carico delle casse comunali. «E per la prima volta i revisori dei conti», fa notare il leader della minoranza Franco Camba, «richiamano l’obbligo di trasmettere la delibera alla Procura della Corte dei Conti per verificare se in questa vicenda possa configurarsi un danno erariale».

Multe annullate

Migliaia di verbali fioccati ma anche centinaia di multe annullate, e il motivo è quasi sempre lo stesso: la distanza di un chilometro fra il primo cartello che indica il limite di velocità di 80 chilometri orari e lo stesso autovelox, che - a detta dei giudici - non viene rispettata. Neanche dopo la correzione fatta dall’Anas poche settimane dopo l’attivazione, con lo spostamento del cartello alcuni metri prima: «La situazione non è stata però sanata», viene riportato nelle sentenze dove si parla di una distanza di 987 metri, e non un chilometro come prevede la legge.

Polemiche in Consiglio

La minoranza in Consiglio si rifiuta di votare e presenta una mozione. Due le richieste: «Al fine di evitare ulteriori danni alle casse comunali, il sindaco disponga lo spegnimento dell'autovelox e si provveda a rimuovere le criticità posizionando il cartello alla distanza richiesta. E, poiché i verbali non impugnati ma pagati dagli automobilisti risultano elevati con un autovelox non installato correttamente, le somme incassate in questi tre anni vanno restituite», si legge nel testo elaborato da Camba e dall’esponente dem Paola Maccioni. Richieste accompagnate da una scia di polemiche. «Farò un esposto alla Corte dei Conti per segnalare quello che sta succedendo, come minoranza non vogliamo far parte di questo teatrino», le parole del consigliere del Pd Francesco Lilliu. Gli fa eco il capogruppo di Selargius cambia Mario Tuveri: «L’ennesimo debito che grida vendetta, nonostante i solleciti fatti da me durante la scorsa consiliatura e la richiesta di nominare un consulente tecnico d’ufficio per chiarire se l’autovelox è posizionato in modo regolare o meno». Dai banchi della Giunta la difesa dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu: «Nessun teatrino, se ci sono stati degli errori sarà la Corte dei Conti a evidenziarli, posso garantire che tutti i debiti fuori bilancio vengono trasmessi in automatico. A me risulta che le sentenze sono riferite al 2021 e al 2022, e che la correzione ci sia stata. In ogni caso andremo a verificare con gli atti se questi tredici metri sono stati sanati o meno».

Strategia e tensioni

Il contenzioso sull’autovelox inizia però a creare malumori anche in maggioranza. Un esempio su tutti l’astensione di Marianna Mameli, Lega, decisione politica dettata in parte dalla linea del Carroccio a livello nazionale, con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini impegnato nella riforma del codice della strada e sugli autovelox. Ma a storcere il naso sono anche altri esponenti della maggioranza, che - secondo voci di corridoio - non sarebbero più disposti a sollevare la mano per approvare ulteriori debiti causati dal rilevatore della velocità della 131 dir. Come Gennaro Fuoco, dei Riformatori: «L’amministrazione ci deve garantire che è tutto legittimo, e che farà ricorso contro le sentenze. Altrimenti», ha annunciato, «sono il primo a mettere la firma per togliere questo autovelox».