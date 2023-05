Autovelox, Comune ancora sconfitto 

Critiche dai banchi della minoranza. «I dati sono diversi da quelli che mi sono stati forniti alcuni mesi fa», ha attaccato la consigliera del Pd Paola Maccioni. «Oltretutto c’è una soccombenza nel merito del 100 per cento, perché le cause vinte sono legate solo a ragioni procedurali. Dal 29 giugno del 2020 ci era stato detto che il problema era risolto, invece continuiamo a collezionare sentenze di condanna».

Durante il dibattito lo stesso assessore al Bilancio Sandro Porqueddu ha elencato alcuni numeri riferiti all’autovelox: 18mila verbali emessi da luglio 2020 ad oggi, 190 i ricorsi totali, 12 a favore - a detta dell’assessore - e 123 sentenze di cui 55 ancora depositate. «Il Comune ha speso 60mila euro per spese legali», ha spiegato Porqueddu, «abbiamo avuto 3 appelli favorevoli, e sinora incassato quasi 2 milioni».

I primi ricorsi erano fioccati subito dopo l’attivazione a giugno del 2020, tutti con la contestazione della distanza dal primo cartello che indica la presenza dell’autovelox. Irregolarità superata un mese dopo, avevano assicurato Comune e Polizia locale. L’ultima pratica è stata votata in Consiglio alcuni giorni fa, poco meno di 4mila e 800 euro riferiti a nove sentenze di condanna per il Comune, compreso un precetto a favore di un avvocato.

Altre 9 sentenze di condanna per il Comune di Selargius, e oltre 40mila euro di debiti fuori bilancio a fronte di quasi 2 milioni incassati in quasi tre anni. Il contenzioso sull’autovelox della 131 dir riapproda di nuovo in Consiglio comunale innescando la polemica politica.

I numeri e le critiche

Il collega di minoranza Franco Camba ha rincarato la dose: «I revisori dei conti evidenziano la necessità di porre attenzione alle scadenze di precetto per evitare danni erariali in capo all’ente. Se non lo farà la segreteria generale», ha aggiunto, «ce ne occuperemo noi di segnalare tutto alla Corte dei Conti».

La maggioranza

La maggioranza difende il posizionamento dell’autovelox nella 131 dir. «C’è chi ha preso più di dieci multe perché superava i 160 chilometri orari», ha detto Giulio Melis, Riformatori. «Ora si è raggiunto l’obiettivo: pochi incidenti e probabilmente sono state salvate vite umane, credo sia questa la cosa più importante, oltre al parere dei tecnici che attesta la regolarità e di cui mi fido”.

Debito approvato, ma senza la minoranza che ha lasciato l’aula consiliare al momento del voto. «Anche noi abbiamo a cuore la sicurezza degli automobilisti», ha aggiunto Maccioni prima di uscire dalla sala, «e siamo favorevoli all’autovelox, ma posizionato in maniera legittima, non per fare cassa».

