Autovelox, blitz del sindaco col metro 

L’autovelox della 131 dir continua a far discutere, dentro e fuori l’aula del Consiglio comunale. A riaccendere i riflettori sul rilevatore di velocità posizionato nel tratto selargino della Statale è lo stesso sindaco di Selargius Gigi Concu, ingegnere di professione, che sui social ha pubblicato le fotografie di un recente sopralluogo sul posto.

Lo scontro

Pochi giorni fa la discussione in Consiglio comunale della mozione presentata dalla minoranza che, dopo oltre 200 sentenze di condanna per il Comune, aveva chiesto di spegnere temporaneamente l’autovelox. Di fatto il motivo di condanna è sempre lo stesso: la distanza fra il primo cartello di avviso che indica il limite di 80 chilometri orari e lo stesso autovelox, inferiore - dicono le sentenze - ad 1 chilometro. Un dato che il sindaco smentisce: «Ci sono poco più di mille e tredici metri, testimoniati dalle rilevazioni effettuate con strumentazioni di altissima precisione (l’eSurvey E300 pro) che hanno confermato non solo che la distanza minima è rispettata, ma persino superata», sottolinea Concu. «Non lo dico io, ma i numeri, a differenza delle parole che ultimamente alimentano polemiche sterili e strumentali che credo facciano perdere tempo a tutti», aggiunge. «Tra l’altro lo scopo dell’autovelox è garantire la sicurezza degli automobilisti, attraverso il rispetto dei limiti di velocità ed evitare tragedie in una strada dove in troppi abusano dell’acceleratore. Contestarlo, chiedendone lo spegnimento, equivale a ritornare ai pericoli del passato, insinuando inutili dubbi nei cittadini incitati a presentare ricorso».

La risposta

La minoranza però continua a parlare di irregolarità. «L’indagine tecnica del sindaco mal si concilia con le oltre 200 cause che il Comune ha perso, e sta continuando a perdere», commenta il consigliere dell’opposizione Mario Tuveri. «Le sentenze hanno evidenziato che il sistema di rilevazione della velocità è irregolare, prendendo in esame non la segnaletica posizionata sulla 131 dir, ma quella sulla Statale 554 e sulla rampa che conduce sulla 131 dir. Se l’autovelox è regolare», dice ancora Tuveri, «il sindaco dovrà spiegare perché non ha voluto far richiedere subito la consulenza d'ufficio come ho suggerito più volte, facendo perdere al Comune tutte quelle cause. Non è che si ha il timore intervenga il giudice contabile?». Sulla stessa linea l’esponente dem Paola Maccioni: «Le rilevazioni del sindaco vanno certificate da un ente competente, e avrebbe dovuto chiederle tre anni fa». Si aggiunge anche l’avvocato Lucia Pischedda, legale di decine di automobilisti multati: «Resta il problema che dall’intersezione con la 554 la distanza prevista per legge non c’è, motivo per cui si stanno perdendo le cause».

Ma il sindaco tira dritto e annuncia: «Ricorreremo in appello ogni qual volta sarà necessario, continuando a dimostrare con i fatti che le bugie non fanno fare bella figura e sono controproducenti per chi le dice e per chi ci crede».

