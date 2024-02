Autovelox, annullate altre multe  

Altri sette verbali annullati e due ulteriori sentenze di condanna - che si aggiungono alle 200 già emesse - per il Comune di Selargius. Il motivo è sempre lo stesso, riportato negli ultimi debiti fuori bilancio approdati in Consiglio comunale: l’irregolarità - sancita dai giudici di pace - dell’autovelox installato nel 2020 lungo la 131 dir e spento da settembre dello scorso anno. «State creando una voragine di debiti», l’accusa della minoranza che ha abbandonato l’aula di piazza Cellarium facendo saltare il voto della pratica. «Siamo nel giusto, la cosa importante è aver reso la strada più sicura e salvare vite umane», la replica del sindaco Gigi Concu.

I numeri

L’ultimo pacchetto di debiti è di poco meno di 2mila euro - comprese le spese di giudizio - per un totale di 100mila circa contando tutte le sentenze di condanna fioccate sinora. Le ultime multe emesse dalla Polizia locale e annullate - come ha spiegato l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu - riguardano gli anni 2020, 2021 e 2022, dove risulta una velocità media di 120 chilometri orari, 40 chilometri oltre il limite imposto nella Statale. Ma la sentenza è di condanna per il Comune, sempre per il mancato rispetto della distanza di mille metri fra il primo cartello e l’autovelox.

Opposizione polemica

Immediata la polemica dai banchi dell’opposizione. «Finalmente sono riuscita ad ottenere la documentazione dall’Anas, dove risulta che il cartello è posizionato al chilometro 2.313, e non 2.213 come ci era stato detto in Consiglio», spiega la consigliera del Pd Paola Maccioni. «Ma la cosa grave è che questo Comune sta continuando a resistere in giudizio, quando invece dovreste sospendere in autotutela le sanzioni contestate», ha aggiunto rivolgendosi a sindaco e Giunta. Sulla stessa linea il collega di partito Francesco Lilliu: «State continuando a creare una voragine di debiti. Ci sono centinaia di sentenze di condanna che vi dicono che non avete ragione: perché continuate a resistere in giudizio?».

Ricorsi in appello

Dopo le sentenze di condanna il Comune sta presentando i ricorsi in appello. «L’autovelox è stato installato a seguito di una serie di tavoli tecnici con Anas e Prefettura, siamo costretti a ricorrere e sicuri di quello che abbiamo fatto», la replica del sindaco. «Il giudice di pace dice di no, si vedrà con gli appelli. Il rilevatore della velocità», ha ribadito Concu, «non è stato installato per fare cassa, ma con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nella Statale, e da quando è stato installato l’autovelox - insieme ai box dell’Anas e alle postazioni mobili del Comune di Cagliari - la 131 diri non è stata più bloccata da incidenti. Per me è già più che sufficiente questo: avere una strada sicura e salvare vite».

Ma la minoranza ha abbandonato la sala consiliare al momento del voto: “Non siamo contrari all’autovelox”, ha precisato il consigliere Franco Camba, “quello che però ci preoccupa è il fatto che il rilevatore sia stato posizionato senza rispettare il codice della strada”.

