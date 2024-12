«Autovelox all’ingresso della città» 

Sabato l’incidente mortale in cui ha perso la vita Salvatore Cadinu, martedì sera nello stesso punto un incidente frontale con tre feriti. Una settimana prima due auto si erano scontrate sul raccordo per la 131 dcn. Ieri mattina il copione si è ripetuto, sempre all’ingresso di Nuoro. Erano circa le 9.20, quando un pullman di colore blu diretto in città ha invaso la corsia opposta costringendo l’autista di una Renault che percorreva la strada in direzione opposta a buttarsi in cunetta. L’impatto questa volta fortunatamente ha distrutto solo lo specchietto. Un tragedia mancata. La donna spaventata ha allertato la polizia stradale.

L’ennesimo episodio evidenzia l’urgenza di intervenire in un tratto di strada, circa un chilometro e mezzo, che sta diventando tra i più pericolosi della provincia, per il volume di traffico, per l’assenza di illuminazione nelle ore notturne e la presenza di animali vaganti come i cinghiali. Interviene anche il Cop, il Consorzio operatori di Prato Sardo che sollecita l’installazione di un autovelox.

La denuncia

L’autista si sente una miracolata. «L’ho visto arrivare dalla curva, era un pullman blu. L’ha presa molta larga invadendo quasi completamente la mia corsia. Ho pensato: ora rientra, rientra, rientra. Ma era già praticamente addosso a me, ha sterzato all’ultimo secondo mentre io ho frenato e sono andata tutta sulla mia destra. Ho pensato: mi prende. Non potevo fare nulla. Poi ho sentito il botto. Un incubo», racconta la donna che ha chiamato la polizia stradale senza che gli agenti siano riusciti ad individuare il mezzo.

L’appello

Dopo l’ennesimo episodio interviene il Consorzio operatori di Prato Sardo con il presidente Giampiero Pittorra che sollecita l’installazione di un autovelox, un limite di velocità di 50 chilometri all’ora, illuminazione e ampliamento delle corsie. «In quel tratto - dice Pittorra - si corre troppo, bisogna ridurre la velocità e sistemare l’illuminazione perché per chi la percorre quotidianamente è un terno al lotto. Il piano di riordino degli accessi a Nuoro inizialmente prevedeva anche la creazione di uno scorrimento veloce, dell’illuminazione, la realizzazione di una pista ciclabile e dei marciapiedi. Invece si sono limitati a fare due rotonde, ma in quello che ormai è l’unico accesso alla città, si corre troppo - dice Pittorra - sul punto chiederemo un incontro urgente al commissario comunale. Bisogna intervenire immediatamente anche perché i pericoli non sono solo legati alla velocità, ma anche gli animali vaganti, come cani e cinghiali».

RIPRODUZIONE RISERVATA