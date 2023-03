Autovelox, a marzo otto giorni di controlli 

Torna anche nel mese di marzo l’autovelox nella strada del Poetto. L’obiettivo è sempre lo stesso: prevenire gli incidenti cercando di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità soprattutto in una strada trafficata come quella del lungomare.

Come le altre volte, l’autovelox sarà sistemato con una frequenza di due volte a settimana. E allora eccolo martedì 7 tra le 9 e le 13 e giovedì 9 tra le 14 e le 18, martedì 14 dalle 9 alle 13 e venerdì 17 tra le 14 e le 18. Ancora la mattina stessi orari di martedì 21 e giovedì 23 e il pomeriggio di martedì 28 e giovedì 30 sempre dalle 14 alle 18. La nuova apparecchiatura consente di multare i veicoli che non rispettano i limiti, senza bisogno della contestazione immediata, con la multa che arriva a casa in un secondo momento ed è in grado di fotografare le auto in entrambe le corsie seppure nello stesso senso si marcia.

Ed è stato stilato anche il calendario di uscita del carro attrezzi in ausilio alla Polizia locale per arginare la sosta selvaggia: martedì 7, giovedì 9, venerdì 10, martedì 14 , giovedì 16, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23, martedì 28 e giovedì 30. Il carro attrezzi è comunque operativo 24 ore su 24 in caso di necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA