AutOutAut: poetesse, cantori e scrittori sull’autismo 

I due “aut” del filosofo Søren Kierkegaard, che opponevano la dimensione estetica a quella etica, richiamano, nel Festival letterario sulle diversità e l’abitare indipendente (intorno alla Legge n.112/2016 sul dopo di noi ), “AutOutAut”, l’indifferenza o il senso di responsabilità verso il diverso, qui incarnato dall’Out nel mezzo, che non indica la generica persona autistica ma ogni singola persona che soffre di questo disturbo. «Gli scrittori ospiti e i loro libri non tratteranno mai esplicitamente l’autismo», spiega il direttore artistico, Alessandro Muroni, «ma cercheranno di far provare agli spettatori le sensazioni date da questa condizione attraverso vere e proprie performance coreografate, con la regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena e le interpretazioni di attrici, attori e professionisti della danza».

“AutOutAut”, organizzato da Diversamente Odv, e che si volgerà da mercoledì prossimo a domenica 24 settembre fra Monserrato” (Casa della cultura), Iglesias (Sala Remo Branca) e Cagliari (Facoltà di studi umanistici, Aula 15, per gli incontri della mattina, ed Exma), vuole anche sensibilizzare sulla legge del “dopo di noi”, che affronta le “disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Gli ospiti

Ecco mercoledì 20, a Iglesias, alle 19.30, uno dei più famosi poeti italiani, Valerio Magrelli, presenterà il suo “Exfanzia” (Einaudi); a seguire, alle 20.30, il cantautore Andrea Chimenti racconta “l’Organista di Mainz” (Lorusso). Ci si sposta a Monserrato giovedì 21, dove, alle 17.15, l’illustratore Daniele Serra presenta “Colui che ascoltava nel buio” (Fanucci). Segnaliamo poi, alle 19.50, il filosofo Federico Ferrari con “Estasi” (Sossella), scritto a quattro mani con Jean-Luc Nancy. Venerdì 22 a Cagliari, alle 18.30, uno dei nostri scrittori più originali, Antonio Moresco, parla di “Il sogno di un cammino. Pensieri per oltrepassare i nostri confini” (Aboca); mentre, alle 19.15, tocca al musicista Davide Catinari e al suo “White Light” (Camena); alle 20, ex chitarrista dei CCCP e CSI, Massimo Zamboni, racconta “Bestiario Selvatico. Appunti sui ritorni e sugli intrusi” (La nave di Teseo) con Valeria Deplano. Di nuovo a Monserrato, sabato 23 alle 18.15, da non perdere, la poetessa Antonella Anedda con il saggio “Le piante di Darwin e i topi di Leopardi” (Interlinea). Chiude, alle 20, lo scrittore Alfredo Accatino con “Ousiders. Storie di artisti geniali che non troverete nei manuali di storia dell’arte” (Vol.3, Giunti). Domenica 24, alle 18.30, la saggista Gabriella Caramore presenta “L’età grande” (Garzanti). Rilevanti, nell'economia del festival, la collaborazione con il Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia dell’Università di Cagliari e con la Cineteca Sarda; oltre ai laboratori e concerti che seguiranno all’evento nelle scuole e nelle biblioteche.

