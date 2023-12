Autotreno in fiamme, disagi sulla 131 

Un autotreno carico di vetture ha preso fuoco all’improvviso sulla 131 all’altezza di Paulilatino, a quell’ora già abbastanza trafficata. Fortunatamente il conducente del mezzo, che ha allertato i soccorsi, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano con due squadre, una dalla sede centrale e una in arrivo dal distaccamento di Abbasanta e il supporto di due autobotti.

Tutto è accaduto intorno alle sette. Comprensibile il panico di quanti si trovavano sulla 131. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza le auto scampate al fuoco e l’area circostante, è stato necessario interrompere la viabilità per circa due ore. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e il personale dell’Anas che ha operato per riaprire il tratto interessato dall’incidente nel più breve tempo possibile. Inevitabili i disagi e le lunghe code. L’arteria stradale è stata riaperta al traffico intorno alle 8.30.

