«Autotrasporto, poche risorse» 

Arrivano 25 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le imprese dell'autotrasporto. Fondi a disposizione per rinnovare i mezzi anche per le aziende della Sardegna.

Reazioni

Positivo il giudizio di Confartigianato Trasporti Sardegna, ma secondo l'organizzazione il budget è insufficiente. «Direzione giusta - spiegano dall’associazione artigiana - per rendere il settore merci ancora più sicuro, competitivo, meno inquinante e più efficiente ma lavorare per incrementare dotazione. Nonostante i fondi messi a disposizione siano inferiori rispetto agli scorsi anni, le imprese devono approfittare di tale opportunità certamente non basteranno per soddisfare tutte le richieste ma rappresentano, in ogni caso, un passo in avanti per l'ammodernamento delle flotte».

Lo stanziamento

Verranno finanziati gli investimenti per l’acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro), l’acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro), l’acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto), l’acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo e l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere. «La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese - sottolineano da Confartigianato Trasporti Sardegna - ma è fondamentale che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici e normativi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati».