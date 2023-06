Autotrasporto, click day per aggiudicarsi i finanziamenti 

Le imprese sarde dell’autotrasporto possono contare su venticinque milioni di euro messi a disposizione a livello nazionale per il rinnovo del parco mezzi. Da ieri è partito il click day ed è possibile fare domanda e concorrere per l’assegnazione dei fondi. Confartigianato Trasporti Sardegna spiega che l’iniziativa è nata anche per favorire il rinnovamento: «Ricordiamo come i fondi siano stati messi a disposizione dal Ministero dei trasporti per supportare le aziende di autotrasporto che effettueranno investimenti sul parco veicolare, incentivando così la sostituzione dei mezzi e rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri. La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese ma è fondamentale che sia al centro delle politiche di incentivazione».

L’associazione di categoria ricorda che per accedere alla misura c’è tempo sino al prossimo 11 agosto. Arco temporale che sarà seguito da un fase di rendicontazione nel mese di settembre. Potranno presentare domanda le imprese che trasportano merci per conto terzi che siano in regola con l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori. Confartigianato ricorda come all’interno del periodo di incentivazione le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it. Sarà fondamentale allegare una copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, il modello di istanza compilato in tutte le sue parti e copia del contratto di acquisizione dei beni per i quali si richiede l’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nell’istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 97/2023 (quindi, a far data dal 24 maggio scorso).

