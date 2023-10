Autotrasporto, arrivano i voucher 

Un milione per i voucher per la partecipazione a percorsi formativi nel settore dell’autotrasporto. Lo ha deliberato la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore al Lavoro, Ada Lai.

«Diamo una risposta alle esigenze delle imprese e una grande opportunità ai giovani e ai disoccupati di acquisire una formazione specifica», dice Lai, «che garantisca un lavoro sicuro come autotrasportatore». Il voucher copre il cento per cento delle spese sostenute per il conseguimento o il rinnovo, anche cumulativo, delle patenti C e CQC, D e CQC ed E, e comunque per un importo non superiore a 3.500 euro. Il beneficiario del buono può optare per due differenti modalità di utilizzo del voucher: una garanzia sotto forma di fideiussione da presentare all’autoscuola abilitata nel momento dell’iscrizione, o l’anticipo delle spese per il conseguimento delle patenti e delle certificazioni, presentando la richiesta di rimborso all’Aspal, allegando i giustificativi di spesa, le certificazioni e le patenti conseguite. L’Aspal, poi, procederà, previa istruttoria e verifica della documentazione, alla liquidazione diretta dell’importo.

