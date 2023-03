Autotrasporti, logistica in crescita ma imprese in calo   

Il mercato della logistica cresce nei volumi di merce movimentati ma subisce l’impatto dell’inflazione, dell’aumento dei costi del carburante e dell’energia elettrica così importante per la catena del freddo nei magazzini di stoccaggio. Aumenta anche il costo dei canoni di locazione dei depositi e diventa sempre più urgente affrontare il problema della sostenibilità. Al di là dei punti critici i numeri certificano la crescita del settore: +2,8% nell’anno passato che si aggiunge all’aumento del 4,7% nel 2021.

La digitalizzazione

Contship e Srm hanno presentato i risultati di un’indagine condotta su un campione di aziende manifatturiere che esportano e importano via mare utilizzando i container e hanno lanciato l’allarme per il fenomeno dell’ex works, la possibilità che un compratore estero venga a prendersi direttamente le merci dagli stabilimenti italiani. Si moltiplicano, infatti, gli acquirenti cinesi che acquistano in Italia e inviano una propria impresa di logistica a ritirare il prodotto finito. L’altra criticità è rappresentata dalla digitalizzazione di cui le aziende non possono più fare a meno: secondo il report di Contship e Srm il 31% delle imprese vorrebbe disporre di un servizio fruibile e avere la possibilità di abbassare i costi del trasporto.

Incontro col ministro

Le associazioni dell’autotrasporto incontreranno il 16 marzo il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, per affrontare una serie di questioni aperte: dall’aumento del carburante all’esigenza di regole chiare per il settore. L’autotrasporto è particolarmente in crisi in Sardegna perché non si arresta il decremento delle imprese: dal primo gennaio di quest’anno c’è stato un calo del 2,9% e nel solo comparto artigiano la diminuzione è del 5,7%. Cronica la carenza di autisti che a breve termine non sarà attenuata nemmeno dal bonus patente.