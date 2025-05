Autostima e rispetto, la lezione del ring 

Sanda. Una parola che non conosceranno tutti. Ma per chi sa, ha il suono di calci e pugni, e poi concentrazione, determinazione, volontà. Infatti in cinese significa letteralmente “pugni liberi”, ed è uno sport nato in Cina mille e più anni fa.

Somiglia un po’ al kickboxing e lo praticano anche i monaci Shaolin. In questo sport Sestu ha già fatto cogliere ai suoi atleti importanti successi. l’Asd Sardinia Sanda Team infatti ha trionfato al ventunesimo campionato mondiale Cka – Csen, al Palabarton Energy di Perugia. Sette allievi, 5 medaglie d’oro e 2 d’argento, di cui 6 nel Sanda, e una nello Shuai Jiao, un altro tipo di lotta.

I campioni

Tutti guidati da Ivan Soro, medaglia d’oro, che non ha dubbi: «A me questo sport ha salvato la vita». E alcuni dei campioni sestesi vanno alle elementari. Soro, 40 anni, però ha iniziato da grande: «Avevo trent’anni», ricorda, «soffrivo di ansia, attacchi di panico e depressione. Entrare in palestra sotto la guida del mio maestro ha cambiato tutto. Ho aperto la mia, ristrutturando un vecchio locale di famiglia. E oggi, dopo il lavoro, insegno». Qui i tesserati sono 50, un numero comunque importante per uno sport che sta allargando la sua nicchia. «Amo il sanda perché mi consente di migliorare come atleta ma anche come persona, come ogni sport dovrebbe fare», afferma Davide Medas, di 25 anni, medaglia d’oro. «Si impara a colpire, è vero, ma con la consapevolezza che fuori dal ring siamo tutti amici. A fine incontro ci si abbraccia sempre. Prima dell’incontro ero carico di tensione, ma ricordare chi mi vuole bene mi ha fatto ritrovare forza e calma interiore».

I più piccoli

E poi ci sono i piccoli campioni: «Per me gli sport da combattimento sono importanti per difendersi» dicono assieme con sicurezza Fabrizio Soro e Christian Porcu, 6 e 9 anni, oro e argento: «pratico il sanda e la muay thai, e mi piacciono entrambi. Stavolta ho potuto conoscere tanti bambini, e prima dell’incontro ero carichissimo». Ha 10 anni invece Daniel Orrù, argento: «Le emozioni erano tante, adrenalina e agitazione durante il combattimento. E io ero orgoglioso di rappresentare la Sardegna e la mia squadra». Ma perché il sanda e non il calcio? «A me piace perché insegna la disciplina e il rispetto per gli avversari». «Mi aiuta a sfogarmi, e mi insegna l’autocontrollo», aggiunge Riccardo Colombo, 11 anni, anche lui vincitore della medaglia d’argento. Fa un po’ commuovere Alessandro Sorce, di 9 anni, medaglia d’oro, quando svela: «Ho dedicato la mia vittoria al mio istruttore, alla mia famiglia e al mio cagnolino King che non c'è più. Il sanda mi rende più sicuro e felice». Soro continua: «Le arti marziali significano cadere e poi rialzarti, con le tue forze».

