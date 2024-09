Autospurgo si ribalta, due feriti lievi: dislivello sotto accusa 

Ancora un incidente nella Strada provinciale 79, nello stesso tratto di strada dove due settimane fa ha perso la vita il giovane Michele Murenu, di Assemini, agente del Corpo forestale in servizio nella stazione di Santadi. Stavolta l'incidente è avvenuto nel lato opposto della strada, dove da diverso tempo è presente un dosso dovuto al cedimento del manto stradale, e per fortuna non ha avuto conseguenza serie.

A ribaltarsi, un autospurgo che rientrava a Santadi dopo un intervento e si è ribaltato. Al volante c’era Michele Garofalo, 30 anni, residente a Santadi. Con lui, a bordo del mezzo, l’operaio Antioco Atzeni, 55 anni, anche lui di Santadi.

Garofalo, all'altezza del dislivello segnalato da tanti degli automobilisti che quotidianamente percorrono la provinciale per raggiungere Santadi, ha perso il controllo del pesante mezzo. L’autospurgo si è ribaltato. Soccorsi, Garofalo e Atzeni sono stati accompagnati al Sirai di Carbonia per una serie di accertamenti.

Dopo l’incidente il sindaco di Santadi, Massimo Impera, ha inviato una nota alla Provincia, chiedendo un intervento urgente e risolutivo sull'avvallamento nella Strada provinciale 79, che in questo ultimo periodo è il principale indiziato per una serie di gravi incidenti. «Da interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Provincia e dalle determine adottate dall'ente», precisa Impera, «nei giorni scorsi era già stato previsto un programma di intervento nel quale è stato inserito anche quel tratto di strada».

