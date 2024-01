«Autorizzate l’attraversamento del guado» 

Una richiesta urgente all’Adis - l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna - per ottenere il via libera all’attraversamento del guado in prossimità del ponte di ferro chiuso dallo scorso 8 dicembre (con gli interventi necessari per renderlo percorribile in sicurezza). La presenterà questa mattina il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel corso di un vertice che si terrà a Cagliari. «È stata la primissima soluzione proposta da noi durante il tavolo tecnico anche perché era previsto nel progetto iniziale - ha messo in evidenza Porcu - Sino ad ora ci è stato detto no ma noi stiamo insistendo e lo richiederemo ancora una volta, compresa la gestione e la responsabilità». Secondo il primo cittadino infatti «il problema è che nessuno sembra volersi prendere la responsabilità di autorizzare una soluzione come questa, soluzione che in altre Regioni è stata adottata. Noi siamo disponibili ad assumercene la responsabilità, con sacrificio ma molto volentieri». E dunque «se ci diranno ancora una volta no ce lo devono motivare, non è pensabile che nel resto d’Italia questo sia possibile e, invece, a Villaputzu no. Stiamo parlando di una situazione d’emergenza, una chiusura del ponte che ha tagliato fuori il paese, lasciandolo senza alternative valide».

L’appuntamento

L’incontro di oggi con l’Adis era stato programmato da tempo per acquisire dei pareri su un tratto della bretella in fase di progettazione, quella che collegherà Villaputzu con la nuova 125. Una viabilità alternativa in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione del ponte, lavori che - tra l’altro - non sono ancora iniziati. In ogni caso la bretella, per quanto provvisoria, richiede diversi mesi per la sua realizzazione. «Al momento - ha detto ancora Porcu - visto anche il coinvolgimento di diversi enti che a vario titolo stanno intervenendo nella questione, non sono in grado di comunicare tempistiche precise per il completamento dell'opera, ci sentiamo però di rassicurare tutti sul fatto che l'impegno per risolvere la difficile situazione che stiamo vivendo è grande e costante, e così sarà fino al completamento dei lavori».

La bretella

Il Comune, insomma, ha quasi ultimato il progetto di sua competenza, il tratto che va da Sant’Angelo sin quasi alla nuova 125 (al chilometro 47,8). C’è poi una parte che spetta alla Provincia, quella delle rampe di accesso («Ci hanno assicurato che stanno procedendo») e, prima del via libera ai lavori, le autorizzazioni dell’Anas. Improbabile, insomma, che si riesca ad ultimare la bretella prima dell’estate. Da qui la necessità di trovare una nuova soluzione, e cioè la percorribilità del guado. Operazione che eviterebbe il totale isolamento di Villaputzu con alcuni cittadini - tra l’altro - impossibilitati del tutto a spostarsi perché sulla nuova 125 è vietato il transito a piedi, in bici, a bordo di uno scooter o con mezzi agricoli. Oggi una prima risposta.

