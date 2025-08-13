Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata 

Niente passaggio di consegne tra il presidente uscente dell’Autorità portuale del mare della Sardegna, Massimo Deiana, e il commissario Domenico Bagalà, che dovrebbe prenderne il posto. Lunedì mattina la porta dell’ufficio più importante del palazzo del Molo Dogana, a Cagliari, è rimasta chiusa e l’ingegnere incaricato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha potuto prendere possesso della poltrona. Dal pc sulla scrivania all’interno, nei giorni scorsi, è partita una Pec firmata da Deiana. Destinatario: il dicastero del leader leghista. Oggetto: presunta irregolarità della nomina, con richiesta di chiarimenti. Ed ecco servito lo stallo al vertice dell’ente che governa i dieci scali marittimi dell’Isola.

La contestazione

La contesa si gioca su un terreno sul quale Deiana è di casa, visto che nella vita fa il docente di diritto della navigazione all’Università di Cagliari. E il punto (dolente) è giuridico. Dopo due mandati, il suo incarico di presidente è scaduto a metà dello scorso luglio. A Roma intanto si era trovato l’accordo sui nomi da indicare per la guida stabile, non commissariale, di altre Autorithy italiane. Per quella sarda no: il compito di Deiana era stato formalmente prorogato fino al 31 agosto. Sabato scorso l’improvvisa accelerazione: Salvini ha firmato il decreto di nomina di Bagalà. Che, si legge nella nota diffusa dal dicastero, dovrebbe svolgere attività finalizzate «ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari». Il problema, secondo Deiana, sta proprio qui: finché c’è lui in proroga, la richiamata “continuità amministrativa” è garantita. Un sostituto nominato prima della sua scadenza – 31 agosto – potrebbe essere solo un nuovo presidente con pieni poteri. E non un commissario straordinario, che potrebbe subentrare solo in caso di dimissioni, non presentate da Deiana. A supporto della sua tesi il docente ha portato articoli di legge, che nella gerarchia delle fonti stanno al di sopra dei decreti ministeriali. Ha confezionato le obiezioni e adesso aspetta una risposta dal ministero.

Il passaggio

Dietro alla presa di posizione, stando a quanto trapela dagli uffici del porto, non c’è un braccio di ferro politico (il legame di Deiana col Pd è noto) né alcuna riserva sulle capacità di Bagalà. Calabrese, 58 anni da compiere domani, dal 2004 vive a Cagliari. In città, al Porto Canale, è stato direttore della Contship, azienda di terminal container che a Gioia Tauro opera con Medcenter, dove Bagalà è stato primo dirigente. In questo periodo è direttore dei nuovi investimenti della Progetto Esmeralda srl, società che gestisce il lusso delle vacanze targate Forte Village, ma anche a Palazzo Doglio, di cui ha curato la riqualificazione urbana. Conosce bene gli equilibri del capoluogo e non ci è stato catapultato. In contestazione, però, ci sono le modalità di assegnazione dell’incarico. Irregolari, ad avviso di Deiana.

Il futuro

La contesa potrebbe risolversi in fretta sulla base di un parere ministeriale. Oppure esaurirsi al termine della proroga del presidente uscente: questione di settimane. Il futuro dell’Autorità portuale resta da scrivere. Come il nome del futuro presidente. Sul quale la partita è aperta.

