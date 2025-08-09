Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà 

Domenico Bagalà, calabrese di Gioia Tauro, 58 anni il 14 agosto, festeggerà il compleanno da commissario straordinario dell’Autorità portuale sarda. «Il decreto di nomina non l’ho ancora visto», dice il telefono, ma è solo un dettaglio. Bagalà ha pronti anche i ringraziamenti, intanto «al ministro Salvini» che da capo del Mit ha firmato l’ingaggio. «Per me è un onore ricoprire questo incarico», che equivale alla gestione di dieci scali marittimi. Per di più in un’Isola.

La staffetta

Il nome di Bagalà era una delle opzioni nella lunga corsa verso la prima poltrona del Molo Dogana, a Cagliari, dove per otto anni era seduto Massimo Deiana, in quota Pd. Un doppio mandato, quello del presidente uscente, su cui il centrodestra ha fatto leva per ottenere il cambio politico alla guida dell’Autorità portuale. Per di più avendo il pallino in mano, visto che è il ministero dei Trasporti a scegliere la dirigenza dell’ente, sebbene per legge la nomina vada concertata con la Regione. Certo, a questo giro l’orizzonte di governo è breve, questione di mesi: il mandato del nuovo commissario straordinario non dovrebbe durare di più.

Gli equilibri

Insomma, l’occasione al Molo Dogana era troppo ghiotta perché il centrodestra se la lasciasse sfuggire. Ne sa qualcosa Salvatore Deidda, il deputato di FdI che a Montecitorio presiede la commissione Trasporti e da mesi era al lavoro per portare a casa il risultato, ovvero la conquista della casella che sovrintende 1.849 chilometri di coste oltre a gestire e un bilancio economico passato in otto anni da 72 a 782 milioni. Così Deidda sulla nomina di Bagalà: «Una scelta ottima, un professionista che unisce competenze portuali a quelle manageriali. Lo consideriamo un sardo d'adozione, avendo scelto di sposarsi, vivere e lavorare nella nostra Isola da tempo».

Le rivendicazioni

Nei mesi che hanno accompagnato le indiscrezioni sui papabili all’Autorità portuale, la sardità del successore di Deiana è stata invocata dai sindacati come un plus valore per continuare a sviluppare un settore che ha registrato dal 2017 a oggi solo segni positivi: passeggeri +5,2%, crocieristi +57%, movimentazione dei container +77,7%, merci trasportate +1,7%. In quest’ottica, accreditare Bagalà come un conoscitore del contesto isolano diventa un vantaggio nelle settimane a venire, quando Salvini dovrà scegliere il presidente. Cioè l’uomo (o la donna) a cui affidare per quattro anni la presidenza. Tant’è: l’avversario più solido di Bagalà resta Natale Ditel, il segretario generale, quello cui spetterà accogliere il commissario straordinario al suo arrivo. Per come è andata, visto che le scelte politiche si leggono sempre in filigrana, a questo giro a Ditel non ha giovato l’essere stato per otto anni il braccio destro di Deiana, malgrado professionalmente sia un tecnico dei porti con il miglior curriculum per il governo dell’ente nell’Isola.

Prossimo futuro

Bagalà, ingegnere, vive «a Cagliari dal 2004», ricorda lui al telefono. Al Porto Canale del capoluogo è stato direttore della Contship, azienda di terminal container che a Gioia Tauro opera con Medcenter, dove Bagalà, giocando in casa, è stato ugualmente primo dirigente. Il nuovo commissario straordinario è oggi direttore dei nuovi investimenti alla Progetto Esmeralda srl, società che gestisce il lusso delle vacanze targate Forte Village, ma anche a Palazzo Doglio, di cui «ho curato la riqualificazione urbana». Intanto a Bagalà arrivano «i migliori auguri di buon lavoro nella guida di un settore cruciale per lo sviluppo economico, logistico e infrastrutturale della Sardegna», dice Michele Ennas, coordinatore della Lega nell’Isola. Ecco anche «le più sincere congratulazioni» di Edoardo Tocco, vicesegretario regionale di Forza Italia. Il commissario non si sottrae a nessuna domanda: «Non compete a me dire se sarò io il prossimo presidente dell’Autorità portuale». Ma la partita che si gioca tra Molo Dogana e Roma resta quella. A breve dovrà essere scelto il manager sino al 2029.

