Autorità portuale, 216 milioni per i cantieri 

Un equilibrio finanziario complessivo tra entrate e uscite di oltre 172 milioni di euro. È il bilancio di previsione 2026 dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, approvato dal commissario straordinario Domenico Bagalà. Il punto di forza è rappresentato, per il prossimo anno, dai circa 216 milioni di euro di avanzo di amministrazione: 210 milioni circa sono già vincolati per i cantieri strategici in esecuzione e poco più di 5 milioni di euro disponibili per altre attività da programmare. All’insegna della competitività e dell’offerta di servizi.

La programmazione

Rientra tra gli obiettivi del bilancio previsionale 2026, la programmazione di un ulteriore potenziamento delle infrastrutture operative a terra, in risposta alle esigenze di un mercato oramai consolidato sul gigantismo navale (non solo crocieristico, ma anche nel comparto ferry e contenitori). Sono previsti interventi di manutenzione e approfondimento dei fondali, in particolare negli scali (tra tutti quello di Olbia) il cui traffico navale e diportistico segna una crescita costante sia nel numero dei movimenti che nelle dimensioni del naviglio.

Grande fermento

«Il bilancio di previsione 2026 tiene attentamente conto delle esigenze infrastrutturali e di servizi ai passeggeri e merci del presente, ma volge, allo stesso tempo, lo sguardo a un futuro di un’economia marittima internazionale in grande fermento», spiega Domenico Bagalà. «Una previsione, pertanto, non semplice», sottolinea il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, «ma che, dal punto di vista economico, ci apprestiamo ad affrontare avvalendoci di risorse che ci consentiranno anche di studiare le dinamiche del settore e l’offerta produttiva regionale». In tal modo, spiega, «già dal prossimo anno, saremo in grado di affinare nuove aggressive strategie di promozione tali da accrescere la competitività e l’offerta infrastrutturale e vocazionale, straordinariamente variegata, dei nostri scali di sistema».

