Autopsia sul corpo di Campus 

Sarà quasi certamente effettuata l’autopsia sul corpo di Giancarlo Campus, l’imprenditore di 66 anni morto nel capannone della sua azienda, la veleria Sailboard. Un accertamento necessario ad accertare con precisione la dinamica dell’incidente che ha provocato i gravissimi traumi e il decesso. Secondo i primi accertamenti, effettuati dagli agenti del commissariato e dallo Spresal, Campus stava spostando della merce col carrello elevatore quando il mezzo si sarebbe piegato schiacciandolo. Il tragico incidente, in concomitanza con quello che è costato la vita a Gioele Putzu, 10 anni, ad Ozieri, ha destato profondo cordoglio in città dove l’imprenditore – originario di Ghilarza ma in città ma ad Olbia da molti anni – è noto e stimato anche per la sua attività sportiva di velista al Circolo nautico.

