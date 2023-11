Autopsia sul corpo del sedicenne trovato morto in casa 

Il corpo di Riccardo Sessego, il sedicenne trovato senza vita nella sua abitazione a Pirri, è stato messo sotto sequestro dalla Procura ed è stata disposta l’autopsia. Un accertamento necessario per chiarire con certezza cosa abbia causato la morte del ragazzo che da diversi giorni aveva la febbre. Una situazione che si è aggiunta ad altri problemi di salute di cui soffriva da tempo.

La decisione è stata presa dopo le richieste dei familiari del ragazzo che hanno insistito affinché si facesse piena chiarezza sul perché un ragazzo così giovane sia morto, nonostante le sue precarie condizioni di salute. Riccardo Sessego è stato trovato morto all’alba di domenica. Da alcuni giorni aveva una febbre che non passava: i familiari l’altro ieri si sono accorti che non rispondeva più e hanno dato l’allarme. L’intervento del personale medico del 118 è stato però inutile. I tentativi di salvargli la vita non sono serviti. Il ragazzo è morto a casa sua.

Nessun giallo perché il decesso è avvenuto, come emerso dagli accertamenti dei medici, per cause naturali. La Asl ha subito disposto degli esami per stabilire le cause della morte. Poi, nella tarda serata di domenica, la decisione da parte della Procura di mettere sotto sequestro il corpo e disporre l’autopsia che è stata svolta ieri sera. Gli esiti si conosceranno tra qualche giorno. Una tragedia che ha scosso la comunità di Pirri. Distrutti dal dolore il papà Roberto, medico al Brotzu, la mamma Stefania e il fratello Massimiliano. (m. v.)

