Autopsia su Manuel, poi le esequie 

Roma. Mentre continua la processione a Casal Palocco per portare un fiore nel luogo dove Manuel, 5 anni, ha perso la vita nella Smart travolta da un Suv Lamborghini con alcuni youtuber a bordo, i magistrati sono in attesa dei risultati dell’autopsia.

La versione di Skylimit

Il pm titolare dell’indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni il guidatore, il ventenne Matteo Di Pietro, ha affidato l’esame al policlinico di Tor Vergata. Solo all’inizio della settimana prossima verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia perché possa far celebrare il funerale . Sui social e nel quartiere l’indignazione è tanta: «Qui li conoscono tutti quei ragazzi - dice una residente - e proprio la sera prima della tragedia li avevo visti passare sulla Lamborghini e mi ero chiesta come fosse possibile che ragazzi così giovani potessero guidare una macchina che va così veloce». Ma Gabriele Morabito, amministratore unico di dell’autonoleggio Skylimit, spiega che «la macchina, in presenza di una patente che ha più di un anno, poteva essere data. Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle autorità. Ma non siamo in alcun modo corresponsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto poiché il compito della nostra società è offrire servizi, il ruolo di educatori spetta ai genitori. Sicuramente, come è giusto che sia, il nostro problema passa in secondo piano, ma continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile».

Il bolide rosso

E mentre l’avvocato Domenico Musicco, presidente dell’Associazione vittime degli incidenti stradali, domanda perché per Di Pietro «non siano stati presi provvedimenti restrittivi», sui social circola un video del ventenne che regala al padre il noleggio di una Ferrari per un giorno. Il padre, molto riconoscente, si mette alla guida, ma nessuno dei due indossa la cintura di sicurezza.

