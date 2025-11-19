Autopsia psicologica per risolvere il giallo Bechere 

Chi è (era) Rosa Bechere? Senza la risposta a questa domanda, secondo gli avvocati Abele e Cristina Cherchi, non è possibile risolvere il giallo della scomparsa della pensionata. I legali della famiglia della donna (61 anni, sparita nel tardo pomeriggio del 25 novembre del 2022) hanno chiesto l’autopsia psicologica della vittima. Lo hanno fatto opponendosi alla archiviazione dell’indagine sulla sparizione di Rosa, con atti che ora sono sul tavolo del procuratore generale Luigi Patronaggio e del sostituto di Tempio, Alessandro Bosco. È necessario ricordare che la Procura generale ha aperto un nuovo fascicolo avocando a se le indagini. La richiesta dei Cherchi è chiara: ricostruite la personalità di Rosa Bechere e cosi capirete che è stata uccisa e arriverete a chi l’ha uccisa. Gli avvocati sostengono che una attività di questo tipo (acquisizione di documenti e interviste su “larga scala” di parenti e amici) non è stata mai fatta.

Le risposte

Secondo i penalisti che assistono Davide Iannelli (marito della vittima) le tematiche sono già negli atti in possesso dei pm. Rosa Bechere non assumeva benzodiazepine, dicono i due legali, qualcuno ha somministrato le dosi “bomba” letali per la donna. La pensionata non era la persona “azzimata, agghindata e truccata” che la sera del 25 gennaio 2022 esce con l’amante misterioso (il “cucciolo”), per poi sparire nel nulla. La definizioni sono nei verbali dei due indagati, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, a carico dei quali è stata riaperta l’inchiesta. Ancora, Rosa Bechere non aveva nessuna intenzione di togliersi la vita o di allontanarsi dalla sua casa di via Petta, a Olbia. L’autopsia psicologica serve, stando alle istanze dei Cherchi, a smascherare un colossale depistaggio.

I precedenti

L’autopsia psicologica è stata un atto fondamentale nelle indagini sull’omicidio di Speranza Ponti.

