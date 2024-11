Autoparco dei vigili, con l’inizio dei lavori cambia la viabilità 

Entra nel vivo il secondo step dei lavori nell’area compresa tra via Carbonara, via Aritzo e via Tonara, dove sarà trasferita la nuova sede della polizia locale. Il primo aveva riguardato la riqualificazione interna dello stabile di via Tonara, che costituirà la sede del comando, ma non potrà entrare in funzione fino alla realizzazione dell’autoparco per i veicoli, oggetto di questa seconda fase.

Con il prosieguo degli interventi all’esterno, l’area subirà modifiche alla viabilità, in vigore da ieri fino al 3 gennaio. Nello specifico, tra via Aritzo e via Carbonara sarà istituito il limite di 30 chilometri orari e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati tra le 7.30 e le 19.30, e la carreggiata subirà dei restringimenti.

Il progetto, per cui tra prima e seconda fase sono stati stanziati 300 mila euro, dovrebbe essere concluso a marzo, e prevede anche la creazione di un nuovo parco destinato alla cittadinanza. Questo sarà separato dall’autoparco da una recinzione e un marciapiede che verrà costruito tra via Aritzo e via Carbonara.

«L’area è vasta, e per non perdere lo spazio che i vigili non utilizzeranno abbiamo deciso di realizzare un piccolo parco, dato che nella zona sono presenti diverse abitazioni e mancava un’area verde pubblica», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Verrà attrezzato con panchine, illuminazione e alberature, e in futuro si collegherà all’area verde della biblioteca comunale che sarà a sua volta riqualificata».

