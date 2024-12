«Autonomie, siamo penalizzati» 

Un documento, sottoscritto e votato in maniera unanime nel corso della riunione che si è svolta ieri nell’aula consiliare della Provincia, ha sancito ancora una volta il secco no a qualsiasi ipotesi di soppressione alle autonomie scolastiche. Amministrazione provinciale, Comuni, presidi e organizzazioni sindacali hanno ribadito «la propria ferma contrarietà a ulteriori tagli previsti nelle linee guida regionali per l’evidente disparità di trattamento della provincia di Oristano rispetto alle altre realtà territoriali, oggettivamente rilevabile dalle oppressioni previste, rispetto al rapporto tra autonomie e popolazione scolastica».

La criticità del ridimensionamento nelle scuole dell’Oristanese era stata già portata la scorsa settimana all’attenzione della commissione regionale Lavoro, cultura e formazione professionale presieduta da Camilla Soru. «L’adozione di una specifica legge è indispensabile per garantire il diritto allo studio e una migliore offerta formativa anche nei piccoli Comuni della Sardegna – dichiara il commissario, Battista Ghisu – e per questo è necessario avviare un confronto con le forze politiche di tutti i livelli, le dirigenze scolastiche e le parti sociali». ( s. c. )

